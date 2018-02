Ind vs SA: महेंद्र सिंह धौनी ने नहीं दी थी मनीष पांडे को गाली?

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में महेंद्र सिंह धौनी ने मनीष पांडे को गुस्से में कुछ कहा, जिसे लोगों ने समझा कि माही उस वक्त साथी खिलाड़ी को गाली दे रहे थे। उस दौरान मैदान पर काफी शोर हो रहा था, जिस वजह से माइक पर धौनी की बातें कुछ ठीक से नहीं सुनी जा सकीं। लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों को लगा कि धौनी ने कहा – ओए… बो### इधर देख ले। उधर क्‍या देख रहा है…।”

अब एक अन्य वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें धौनी के शब्द कुछ हद तक अधिक साफ सुनाई दे रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने गाली के बजाय ‘भूतनी के’ शब्द का प्रयोग किया था।

Dhoni say to m. Pandey after 1st ball of last over.. pic.twitter.com/pT2pGNFqyt

— Amit Bamel (@AmitBamel2) February 23, 2018