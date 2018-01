भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के बीच जारी तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। सोमवार को दोनों टीमों के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन है। दक्षिण अफ्रीका ने दोनों पारियों में बल्लेबाजी कर ली है और अब टीम इंडिया दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रही है। मेजबान टीम के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के लिए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस मैच में बड़ी मुसीबत साबित हुए। बुमराह का यह डेब्यू टेस्ट मैच था और उन्होंने पहले ही मैच में पहला विकेट डिविलियर्स के रूप में लिया। इस तेज गेंदबाज ने दोनों ही पारियों में डिविलियर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। पहली पारी में जब डिविलियर्स 65 रन बनाकर खेल रहे थे तब बुमराह की तेज गेंद उनके लिए मुसीबत बनी, तो वहीं दूसरी पारी में डिविलियर्स 35 रन बनाकर आउट हुए। यहां भी उन्हें बुमराह ने ही आउट किया।

Jasprit Bumrah dismissed AB de Villiers in both innings of his debut Test.

Watch the dismissals

(Indian subcontinent only) #SAvIND

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 8, 2018