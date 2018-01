IND vs SA: सेंचुरियन टेस्ट में टीमों के सम्मान में दी जाएगी 21 बंदूकों की सलामी, द.अफ्रीकी सुरक्षाबल पहली बार करेंगे मार्च

दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट खेल रग्बी और फुटबॉल जितना मशहूर नहीं है। फिर भी इसे लेकर पहली बार कुछ बेहद खास होने वाला है। यहां पहली बार किसी क्रिकेट मैच में देश के सुरक्षा बल बंदूकों की सलामी देते और मार्च निकालते दिखेंगे। ऐसा नजारा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले होगा। सेंचुरियन में शनिवार (13 जनवरी) को दोनों टीमें फिर से आमने-सामने होंगी। लेकिन मैच से पहले इस बार द.अफ्रीकी सेना और नौसेना दोनों टीमों के सम्मान में 21 बंदूकों की सलामी देंगी। इतना ही नहीं, सुरक्षाबल इसके बाद टीमों और दर्शकों के सामने मैदान में मार्च पास्ट भी करते नजर आएंगे। सुरक्षाबल इन दिनों मार्च पास्ट के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। गुरुवार को इसी से जुड़ी एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया के जरिए सामने आई। क्लिप में द.अफ्रीकी सेना और नौसेना के अधिकारी मैदान में मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा यहां क्रिकेट मैच में पहली बार होगा, जब दक्षिण अफ्रीकी सुरक्षा बल अपने बेड़ों के साथ दोनों देशों की क्रिकेट टीमों और दर्शकों के सामने बंदूकों से सलामी देंगे। मार्च के दौरान 50 अधिकारी बैंड की धुन पर मार्च पास्ट करेंगे। दोनों ही देशों के इस दौरान राष्ट्रगान भी बजाए जाएंगे।

Army and Navy practice at the SuperSport Park as they will perform ahead of the game on Saturday | Reports @bbhose from Cape Townhttps://t.co/flIeV6fFmH#SAvInd #IndvSA #FreedomSeries pic.twitter.com/8Zq9rQy0ry

