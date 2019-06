World Cup 2019, India vs South Africa Players List, Playing 11: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका

World Cup 2019, India vs South Africa (Ind vs SA) Live Cricket Score Streaming Online at Hotstar, Star Sports Live: आईसीसी विश्वकप 2019 का 9वां मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। साउथेम्पटन के रोज बाउल मैदान में खेले जा रहे इस मैच में टॉस थोड़ी ही देर में होने वाला है। भारत इस मैच को जीतकर विश्वकप का आगाज करना चाहेगा वहीं विश्वकप की शुरआत करना चाहेगा। दक्षिण अफ्रीका का मनोबल इंग्लैंड और बांग्लादेश से हारकर पहले ही टूटा हुआ है। भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोरी उसका मिडिल आर्डर है। 2015 विश्वकप के बाद से अबतक भारत अपना नंबर-4 बल्लेबाज नहीं ढूंढ पाया है। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच में लोकेश राहुल चौथे नंबर पर खेले थे और शतक भी मारा था।

India vs South Africa Live Cricket Score Streaming Online यहां देखें इस मैच से जुड़ी सभी लाइव अपडेट

दोनों देशों के बीच विश्वकप में अबतक खेले गए 4 मैचों में दक्षिण अफ्रीका ने तीन बार भारत को हराया है। वहीं ओवरआल मैचों की बात की जाए तो भारत के खिलाफ अफ्रीका का विनिंग रेट 58% है। दोनों दशों ने अबतक 83 वनडे मैच खेले हैं जिसमें 46 में दक्षिण अफ्रीका और 34 में भारत को जीत मिली है। वहीं 3 मैच टाई हुए हैं।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे मैच को आप Star Sports नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए मैच Star Sports Hindi पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन Hotstar भी मैच उपलब्ध रहेगी। इस मैच को भारतीय समयनुसार दोपहर तीन बजे से देख सकते हैं।