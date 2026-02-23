संदीप जी। अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर कई सवाल खड़े हुए, लेकिन बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने दबाव या अनुभवहीनता की दलील को सिरे से खारिज कर दिया। सितांशु कोटक ने हार के लिए दबाव या कम अनुभव को दोष नहीं देते हुए साफ शब्दों में कहा कि यह किसी मानसिक दबाव का नहीं, बल्कि सिर्फ एक खराब दिन का मामला था।

188 रन के साधारण लक्ष्य का पीछा करते हुए लड़खड़ाई भारतीय बल्लेबाजी पर उन्होंने माना कि प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन इसे बड़ी समस्या की तरह देखने की जरूरत नहीं है। सितांशु कोटक ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में यह भी संकेत दिया कि टीम प्रबंधन खामियों पर चर्चा करेगा, मगर जल्दबाजी में बड़े बदलाव करने से बचा जाएगा।

सितांशु कोटक ने साफ-साफ कहा, ‘अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं यह नहीं कहूंगा कि यह दबाव है। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि यह कम अनुभव है। अगर हम इसे कम अनुभव कहते हैं, तो इतने सारे टी20 गेम, IPL और इंटरनेशनल मैचों के बाद, मुझे नहीं पता कि आप अनुभव किसे कहते हैं? दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेशर है। आज, खासकर, मुझे लगता है कि हमारा दिन पूरी तरह से खराब था।’

सितांशु कोटक ने बताया कि इस पिच पर 188 का लक्ष्य हासिल किया जा सकता था। सितांशु कोटक ने कहा, ‘अगर यह 220 तक जाता है तो मुश्किल चेज है, लेकिन 180, 190, आपको चेज करना ही होगा, इसलिए दबाव या कम अनुभव, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है।’ टूर्नामेंट से पहले जो बल्लेबाजी टीम एकदम सही थी, उसमें अब कमियां आ गईं हैं।

टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की अधिकता और उनके खिलाफ ऑफ स्पिनरों को आक्रमण पर लगाने की रणनीति काफी असरदार साबित हुई है। भारतीय टीम अब तक विपक्षी टीमों की सामने आई कमियों को लेकर सुरक्षात्मक थी, लेकिन हाल के दिनों में अपने सबसे खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन के बाद सितांशु कोटक ने माना कि इससे उन्हें नुकसान हो रहा है।

सितांशु कोटक ने कहा, ‘यह निश्चित रूप से एक चिंता की बात है और हम इसे समय देंगे और इस बारे में सोचेंगे। क्या हमें इसके बारे में कुछ करना होगा? देखिए, जाहिर है, सूर्या और गौतम इस बारे में बात करेंगे। और अगर उन्हें लगता है कि हमें कुछ अलग करने की जरूरत है, तो हम कुछ अलग करेंगे।’

सितांशु कोटक ने कहा, अब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमें सोचना होगा कि क्या हमें कुछ बदलने की जरूरत है या हम अब भी उसी चीज के साथ चलते रहेंगे। अगर हमें कुछ बदलना है, तो हम क्या बदल सकते हैं और कैसे बदल सकते हैं। सितांशु कोटक ने अभिषेक शर्मा का उदाहरण देते हुए ज्यादा सोचने से होने वाले नुकसान पर भी बात की।

सितांशु कोटक ने कहा, इस समय, ‘अगर आप बल्लेबाज से बहुत सी बातें कहेंगे तो शायद यह उनके लिए फायदेमंद न हो। हर बल्लेबाज अभिषेक की तरह ऐसे दौर से गुजरता है। मैंने उसे IPL में पहले भी ऐसे दौर से गुजरते देखा है। अगर 15 दिन का समय हो तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप उसे कुछ बताकर दो दिन में बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। इससे उसके मन में और शक पैदा होगा। यही मेरी कोचिंग फिलॉसफी (सिद्धांत) है।’