Ind vs SA 6th ODI: पहला मौका मिलते ही शार्दुल ठाकुर ने लगाया ‘चौका’, श्रेयस अय्यर का कैच देख रह जाएंगे हैरान

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में भारतीय बोलर शार्दुल ठाकुर ने विरोधी टीम को दो शुरुआती झटके देकर बैकफुट पर ढकेल दिया। सेंचुरियन के मैदान पर शुक्रवार (16 फरवरी) को हुए इस मैच में शार्दुल ने ओपनिंग जोड़ी हाशिम अमला और कप्तान एके मार्करम को चलता किया। शार्दुल को इस दौरे पर पहली बार मौका मिला और उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की। उन्होंने पहले अमला को 10 के निजी स्कोर पर चलता किया। उसके बाद कप्तान मार्करम भी ज्यादा देर नहीं रुके और 24 रन के स्कोर पर आउट हो गए। शार्दुल ठाकुर यहीं नहीं थमे। उन्होंने फरहान बेहारदीन (1) और आदिले फेहुलकवायो (34) को भी अपना शिकार बनाया। शार्दुल ने इस मैच में 8.5 ओवर डाले, जिसमें उन्होंने 5.89 की इकॉनमी से गेंदबाजी करते हुए 52 रन देकर 4 शिकार किए। बता दें कि सीरीज जीत चुकी टीम इंडिया के पास इस मैच में अपनी बेंच स्ट्रेंथ जांचने का मौका था। हालांकि, टीम ने सिर्फ एक बदलाव करते हुए शार्दुल को मौका दिया और भुवनेश्वर को बाहर बैठना पड़ा। सीरीज में भुवनेश्वर की गेंदबाजी बेहद औसत रही है। भुवनेश्वर कुमार ने वनडे सीरीज में 100.5 के बोलिंग औसत से कुल 33 ओवर गेंदबाजी की और 201 रन दिए।

अमला कैसे आउट हुए, देखें वीडियो

