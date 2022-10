Playing 11 for India vs South Africa 3rd ODI in Hindi: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की सीरीज का आखिरी एकदिवसीय मैच 11 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला दोपहर 01:30 बजे शुरू होना है। टॉस का समय दोपहर 01:00 बजे का है। हालांकि, पिछले कई दिनों से दिल्ली-एनसीआर इलाके में बारिश हो रही है, उससे देखते हुए टॉस में देरी होने की संभावना है। ऐसे में भारत-दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे मैच के ताजा अपडेट्स के लिए आप जनसत्ता.कॉम के साथ जुड़े रह सकते हैं।

वनडे सीरीज की बात करें तो यह अभी 1-1 से बराबरी पर है। लखनऊ में खेला गया पहला एकदिवसीय मैच साउथ अफ्रीका ने 9 रन से जीता था। रांची में हुए दूसरे वनडे में शिखर धवन की अगुआई वाली भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया था। ऐसे में यह मैच डिसाइडर है। जो भी टीम इस मैच को जीतेगी, सीरीज उसके नाम होगी।

अरुण जेटली स्टेडियम में एकदिवसीय मुकाबलों में पहली पारी का औसतन स्कोर 230 है। यहां हुए अब तक 26 एकदिवसीय मैच में सिर्फ दो बार ही टीमें 300 का आंकड़ा पार कर पाईं हैं। दक्षिण अफ्रीका यदि इस मैच में 3 विकेट लेते हैं तो वह अपने 100 वनडे विकेट पूरे कर लेंगे। श्रेयस अय्यर ने 2022 में 9 वनडे पारियों में 57.25 के औसत से 458 रन बनाए हैं। वह 500 रन के आंकड़े से 42 रन पीछे हैं।

तीसरे एकदिवसीय में मेजबान टीम के रांची में खेले गए मैच की प्लेइंग इलेवन को बरकरार रखने की संभावना है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो नियमित कप्तान टेम्बा बावुमा ‘हल्के संक्रमण’ के कारण दूसरे वनडे से चूक गए।

अगर वह आखिरी गेम के लिए फिट हैं, तो वह शायद रीजा हेंड्रिक्स की जगह लें। तबरेज शम्सी भी अगर फिट होते हैं तो उन्हें ब्योर्न फोर्टुइन की जगह लेनी चाहिए। इस मैच में दोनों टीमें इन खिलाड़ियों के साथ उतर सकती हैं।

ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

टीम इंडिया की संभावित एकादश: शिखर धवन, शुभमन गिल, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, आवेश खान, मोहम्मद सिराज।

दक्षिण अफ्रीका की संभावित एकादश: जानेमन मलान, क्विंटन डीकॉक, टेम्बा बावुमा/रीजा हेंड्रिक्स, एडेन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, वेन पार्नेल, केशव महाराज, ब्योर्न फोर्टुइन/तबरेज शम्सी, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्खिया।