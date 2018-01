Ind vs SA 2nd Test: 150 रन बनाने पर क्या विराट कोहली ने किया अनुष्का शर्मा को याद? देखें वीडियो…

Ind vs SA: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 153 रन की पारी खेली। विराट ने अकेले दम पर भारत को पूरी इनिंग में संभाले रखा। कोहली ने 146 गेंदों में 10 चौकों की मदद से अपना 21वां टेस्ट शतक पूरा किया। इसी के साथ वह सेंचुरियन में टेस्ट शतक जड़ने वाले पहले विदेशी कप्तान बन गए। उनसे पहले इस मैदान पर किसी कप्तान का सर्वोच्च स्कोर 90 रन था, जो 2010 में महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया था। यही नहीं वह दक्षिण अफ्रीकी सरजमीं पर शतक जमाने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बन गए। उनसे पहले 1997 में सचिन तेंदुलकर ने केपटाउन में सैकड़ा बनाया था। यह दक्षिण अफ्रीका में कोहली का दूसरा टेस्ट शतक है। तेंदुलकर ने यहां पांच टेस्ट शतक बनाए हैं।

विराट कोहली ने जब 150 रन पूरे किए उस वक्त उनका रिएक्शन देखने लायक था। पहले कोहली ने ड्रेसिंग रूम की तरफ अपना बल्ला लहराया। इसके बाद गले में पहनी चेन को चूमा। ये वही चेन थी, जिसमें उनकी शादी की अंगूठी भी थी।

