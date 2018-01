वीडियो: रबाडा को भारी पड़ा विराट कोहली को छेड़ना, भारतीय कप्तान ने शतक के अलावा जुबान से भी दिया जवाब

दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज कगिसो रबाडा को भारतीय कप्तान विराट कोहली को छेड़ना भारी पड़ गया। रबाडा ने रविवार को रोहित शर्मा के रूप में केवल एक विकेट झटका। लेकिन रबाडा ने शायद ही सोचा होगा कि विराट कोहली के साथ उनकी यह मौखिक लड़ाई टीम के लिए परेशानियां खड़ी कर देगी। दूसरे दिन विराट कोहली न सिर्फ नाबाद लौटे, बल्कि तीसरे दिन शानदार शतक लगाया। इस तरह भारतीय कप्तान ने रबाडा की स्लेजिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। यह घटना दूसरे दिन के 42वें ओवर में हुई। उस वक्त कोहली रोहित शर्मा के साथ क्रीज पर मौजूद थे। इस ओवर के खत्म होने के बाद रबाडा ने कोहली को कुछ शब्द कहे, जिसका भारतीय कप्तान ने तुरंत जवाब दिया। कोहली ने इस 22 साल के युवा गेंदबाज को कुछ सलाह भी दी। इससे पहले भी कई देशों के खिलाड़ी कोहली से मौखिक लड़ाई में उलझकर खामियाजा भुगत चुके हैं। पिछले साल अॉस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई द्विपक्षीय सीरीज में अॉस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपने खिलाड़ियों को कोहली को न उकसाने की सलाह दी थी।

Ind vs SA 1st Test: टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, पहले टेस्‍ट से बाहर हो सकता है यह धाकड़ गेंदबाज

Ind vs SA 2nd Test: दूसरे टेस्‍ट में कैसे मिलेगी विराट की टीम को जीत, सचिन तेंदुलकर ने दिए 3 टिप्‍स

Exchange of words will pump VK up!! pic.twitter.com/Nf7A0IpYqG

— anshul kothari (@slimshady_ansh) January 14, 2018