भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के बीच जारी तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरा मैच शुरू हो चुका है। इस मैच में बड़ा बदलाव करते हुए तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की जगह ईशांत शर्मा को टीम में लिया गया है। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली द्वारा किए गए इस बड़े बदलाव को लेकर क्रिकेटर आरपी सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने भुवनेश्वर को टीम में जगह ना मिलने के कारण ट्वीट कर कहा, ‘अनुभव सत्य नहीं है, लेकिन आज के दिनों में यह सच से बड़ा है और हो सकता है कि इसी कारण से भुवनेश्वर प्लेयिंग 11 का हिस्सा नहीं हैं।’ वहीं क्रिकेटर इरफान पठान ने भी भुवनेश्वर के पक्ष में ट्वीट कर कहा कि गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी उनकी कमी महसूस होगी। उन्होंने कहा, ‘केवल भुवनेश्वर की गेंदबाजी ही नहीं बल्कि निचले क्रम की बल्लेबाजी में भी उनके योगदान की कमी खलेगी।’

"Perception isn't the truth but it's bigger than truth these days" And may be that's why Bhuvi isn't a part of playing 11. #IndvSAonSonyTen3

