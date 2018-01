भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस वक्त तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इसके तहत 5 जनवरी से पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन यानी शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में 286 रनों पर ऑल आउट हो गई। वहीं बाद में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत भी खराब रही। दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने तीन विकेट खोकर 28 रन बनाए। इस मैच के दौरान जब अफ्रीका के कप्तान फाफ डुप्लेसिस आउट हुए उस वक्त टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली काफी खुश नजर आए। मारे खुशी के कोहली ने पूरे मैदान में दौड़ लगा दी। वहीं जब कोहली आउट हुए तब डुप्लेसिस ने इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बल्कि वह काफी शांत नजर आए। इतना ही नहीं पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद डुप्लेसिस ने ट्वीट कर कहा कि कल उनके लिए काफी बड़ा दिन है। उनके द्वारा कोई भी तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। जिस पर ट्विटर पर यूजर्स ने उनकी काफी तारीफ की।

Virat Kohli is out for 5! Quinton takes his 100th catch in test cricket #SAvIND #SABCcricket pic.twitter.com/821fjODF1j

Thanks for being cool after Virat's wicket, unlike him when u went out.

Leadership skills right there Fafie

— Soso Simon (@mnguni_simon) January 5, 2018