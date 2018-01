IND vs SA: बनने लगे रिकॉर्ड्स, भारत के तेज गेंदबाजों ने रचा इतिहास

भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के बीच इस वक्त तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। दोनों के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल शुरू हो चुका है और अब इस मैच में नए रिकॉर्ड्स भी बनने शुरू हो गए है। भारतीय तेज गेंदबाजों ने इस मैच में नया रिकॉर्ड बना लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एक टेस्ट मैच में चार भारतीय तेज गेंदबाजों ने कम से कम तीन विकेट्स चटकाए हैं। भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या (चार तेज गेंदबाज) सभी ने पहली और दूसरी पारियों को मिलाकर तीन या तीन से ज्यादा विकेट्स झटके हैं।

पहली पारी के दौरान भुवनेश्वर कुमार ने चार विकेट्स चटकाए थे तो वहीं दूसरी पारी में उन्होंने दो विकेट लिया है। जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में 1 विकेट लिया था तो वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 3 विकेट्स झटक लिए हैं। मोहम्मद शमी ने पहली पारी में 1 विकेट लिया था तो वहीं दूसरी पारी में उन्होंने तीन विकेट्स चटकाए। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने पहली पारी में एक विकेट लिया था तो दूसरी पारी में उन्होंने 2 विकेट्स लिए हैं। इसके अलावा विकेटकीपर रिद्धिमान साहा ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। साहा किसी एक टेस्ट मैच में आठ कैच लेने वाले चौथे भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं।

This is the first time that four Indian pacers took at least 3 wickets in the same Test match. #SAvIND

Eight catches by an Indian WK in a Test: N Mongia v SA, Durban, 1996 N Mongia v Pak, Kolkata, 1999 MS Dhoni v Aus, MCG, 2014 W SAHA v SA, Cape Town, 2018 * #SAvIND

