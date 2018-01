IND vs SA 1st Test: इस गेंदबाज ने पलट दिया मैच, भारत को अब मिल रही जीत की आहट

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहा पहला टेस्‍ट रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। भारत के तेज गेंदबाजों के बारिश के बाद चौथे दिन खेल शुरू होने पर बेहतरीन उछाल हासिल किया। सीधी लाइन-लेंथ और अच्‍छी फील्डिंग की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका के 6 विकेट झटक लिए। इसमें बड़ी भूमिका रही मोहम्‍मद शमी की। शमी अब तक मैच पर अपनी छाप नहीं छोड़ सके थे, मगर दूसरी पारी में उन्‍होंने गेंद को स्विंग कराया। शमी ने पहले खतरनाक हाशिम अमला को रोहित शर्मा के हाथों कैच कराया। अगले ही ओवर में उन्‍होंने नाइटवॉचमैन कसिगो रबाड़ा को कप्‍तान कोहली के हाथों कैच कराकर मेजबान टीम को चौथा झटका दिया। कुछ देर बाद वर्नोन फिलांडर को एलबीडब्‍ल्‍यू कर उन्‍होंने अपना तीसरा विकेट लिया। मैच में भारतीय तेज गेंदबाज पूरी तरह से हावी रहे हैं। यह पहली बार है जब भारत के चार तेज गेंदबाजों में से प्रत्‍येक ने एक मैच में 3-3 विकेट लिए हैं।

खबर लिखे जाने तक दक्षिण अफ्रीका की लीड 200 से ज्‍यादा रनों की हो चुकी थी और उनकी आखिरी जोड़ी क्रीज पर थी। इससे पहले, मेजबान टीम के गेंदबाजों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को 209 पर ही ढेर करते हुए अपनी टीम को 77 रनों की बढ़त दिला दी थी।

