भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। पाकिस्तान की टीम पहले गेंदबाजी करेगी। टीम इंडिया ने इस गोल्ड मेडल मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की जोड़ी पारी की शुरुआत करेगी।

साथ ही इशान किशन, संजू सैमसन दोनों टीम में खेलेंगे। वहीं जसप्रीत बुमराह एकमात्र स्पेशलिस्ट पेसर हैं। रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के रूप में तीन स्पिनर खेल रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी टीम में एक बदलाव किया है। मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह साद मशूद को मौका मिल है।

भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 124 रनों से करारी शिकस्त देते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराते हुए फाइनल में जगह पक्की की थी।

फाइनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारतीय टीम: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह। पाकिस्तानी टीम: साहिबजादा फरहान (कप्तान), सईम अयूब, माज सदाकत, उस्मान खान, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, सुफियान मोकिम, अबरार अहमद, साद मसूद।

यहां देखें दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, विप्रज निगम, यश ठाकुर, अर्शदीप सिंह।

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान (कप्तान), साइम अयूब, माज सदाकत, उस्मान खान, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, मोहम्मद वसीम, अहमद दानियाल, सुफियान मोकिम, अबरार अहमद, आकिफ जावेद, अली रजा, साद मसूद, हैदर अली।

IND vs PAK LIVE Score: भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, दोनों कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ

India vs Pakistan Asian Games 2026 Final Cricket Match, IND vs PAK Live Scorecard: भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 का गोल्ड मेडल मैच हो रहा है। इस मुकाबले के लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी आपको यहां मिलेगी। (क्लिक करें और देखें फाइनल मैच के लाइव अपडेट्स)





