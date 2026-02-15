India vs Pakistan, T20 World Cup 2026: भारत-पाकिस्तान मैच से पहले सबसे ज्यादा बाद उस्मान तारिक की गेंदबाजी को लेकर हो रही थी और उन्होंने इस मुकाबले में खुद को साबित भी किया। तारिक ने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर नहीं खेलने दिया और मध्य के ओवर्स में उन्हें परेशान भी किया। यही नहीं इस मैच में पाकिस्तान ने 20 में से 18 ओवर्स स्पिनर्स से फिंकवाए।

उस्मान ने 24 गेंदों पर दिए 24 रन

उस्मान तारिक ने इस मैच में 24 गेंदों पर 24 रन दिए। उन्होंने 4 ओवर के अपने स्पैल में एक विकेट सूर्यकुमार यादव के रूप में लिए। पाकिस्तान ने इस मैच में 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जिसमें सिर्फ तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने ही 2 ओवर गेंदबाजी की। शाहीन ने इस मैच में 2 ओवर में 31 रन देकर एक विकेट लिया। उस्मान ने भारत के खिलाफ उम्मीद के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने इस मैच में सलमान आगा, सैम अयूब, अबरार अहमद, शादाब खान और मोहम्मद नवाज जैसे स्पिनर्स का उपयोग किया। इस मैच में भारत के 3 बैटर अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल डक पर आउट हुए।

14 साल के बाद पाकिस्तान ने स्पिनर्स से फिंकवाए 18 ओवर

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 14 साल के बाद किसी मैच में अपने स्पिनर्स से 18 ओवर फिंकवाए। पाकिस्तान ने इससे पहले साल 2012 में कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 18 ओवर स्पिनर्स से फिंकवाए थे। इसके बाद अब जाकर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऐसा किया। हालांकि इस मैच में पाकिस्तानी स्पिनर्स पर भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी जरूर हुई, लेकिन फिर भी भारत ने 20 ओवर में 7 ओवर में 175 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए इस मैच में सैम अयूब ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए।

T20 WC की एक पारी में सबसे ज्यादा स्पिन ओवर

18 ओवर्स- पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो- 2012

18 ओवर्स- पाकिस्तान बनाम भारत, कोलंबो- 2026

16 ओवर्स- अफगानिस्तान बनाम इंग्लैंड, दिल्ली- 2016

16 ओवर्स- अफागानिस्तान बनाम वेस्टइंडीज, नागपुर- 2016

16 ओवर्स- पाकिस्तान बनाम यूएसए, कोलंबो- 2026

