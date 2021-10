Live

IND VS PAK T20 World Cup Live Streaming: दो साल बाद भारत-पाकिस्तान आमने-सामने, ऐसे देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

T20 World Cup 2021 Live streaming: When, where and how to watch live streaming of India Vs Pakistan: इस मैच का लाइव टेलिकॉस्ट आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर देख सकते हैं। लाइव अपडेट्स के लिए आप जनसत्ता.कॉम से भी जुड़े रह सकते हैं।