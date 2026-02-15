टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार (15 फरवरी) को पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने पहले ही ओवर में भारत का सबसे बड़ा विकेट झटका। पाकिस्तान के लिए सलमान आगा दूसरी बार ही गेंदबाजी की शुरुआत करने आए और उन्होंने अभिषेक शर्मा को बगैर खाता खोले पवेलियन भेज दिया। सलमान ने इससे 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ पहले ओवर में गेंदबाजी की। अभिषेक लगातार दूसरे मैच में बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। इससे पहले वानखेड़े में अमेरिका के खिलाफ पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए।

अभिषेक शर्मा का यह पेट की दिक्कत से उबरने के बाद पहला ही मैच था और वह खाता नहीं खोल पाए। इससे पहले शनिवार को सलमान आगा ने कहा था कि वह चाहते कि अभिषेक शर्मा खेलें। कोलंबो में रविवार को अभिषेक को आउट करने के बाद सलमान आगा ने अपने किसी साथी खिलाड़ी की ओर इशारा किया। शायद उस खिलाड़ी ने उन्हें भारत के खिलाफ पहला ओवर करने का सुझाव दिया था।

पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया

सलमान आगा ने बांग्लादेश के खिलाफ 2025 में लाहौर में पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की थी। आगा की इस पारी में खूब धुनाई हुई थी। उन्होंने 2 ओवर में 20 रन दिए थे। पाकिस्तान को 57 रनों से जीत मिली थी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाकिस्तान मैच की बात करें तो सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया।

भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 में 2 बदलाव

भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए। संजू सैमसन की जगह अभिषेक शर्मा की वापसी हुई। अर्शदीप सिंह की जगह कुलदीप यादव को मौका मिला। भारत-पाकिस्तान की टीमें अभी तक टूर्नामेंट में अजेय हैं। कोलंबो में जीत दर्ज करने वाली टीम ग्रुप-ए से सुपर-8 में पहुंच जाएगी।

