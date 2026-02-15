टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार (15 फरवरी) भारत ने पाकिस्तान को 176 रनों का लक्ष्य दिया। टूर्नामेंट में प्रबल दावेदार के तौर पर उतरी भारतीय टीम की स्पिन के खिलाफ कमियां दिल्ली में ही उजागर हो गई थीं। कोलंबो में दिल्ली का हाइलाइट्स देखने को मिला। इशान किशन ने एक बार फिर तेज शुरुआत दी। वह जबतक क्रीज पर थे रन काफी तेजी से बन रहे थे। इशान के आउट होने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा एक बार फिर मोमेंटम जारी नहीं रख पाए।

भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद पावरप्ले में 52 रन बनाए। इशान किशन जब आउट हुए तब भारत का स्कोर 8.4 ओवर में 2 विकेट पर 88 रन था। इसके बाद तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव ने 34 गेंद पर 38 रन जोड़े। दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ पहले 6 ओवर में 86 रन रन बनने के बाद तिलक और सूर्य के क्रीत पर रहते हुए अगले 6 ओवर में 38 रन बने थे। कोलंबो में भी यही देखने को मिला।

सूर्या-तिलक की धीमी बल्लेबाजी

तिलक वर्मा 24 गेंद पर 25 रन बनाकर आउट हुए। नामीबिया के खिलाफ उन्होंने 21 गेंद पर 25 रन बनाए थे। तिलक के आउट होने के बाद हार्दिक पंड्या क्रीज पर आए। वह पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने के प्रयास में आउट हो गए। भारत का स्कोर 14.3 ओवर में 4 विकेट पर 126 रन हो गया। सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी भी साधारण रही। नामीबिया के खिलाफ 13 गेंद पर 12 रन बनाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 29 गेंद पर 32 रन बनाए।

शिवम दुबे-रिंकू सिंह ने पहुंचाया 175 के पार

अंत में शिवम दुबे ने 17 गेंद पर 27 और रिंकू सिंह ने 4 गेंद पर 11 रन बनाकर भारत को 175 रनों के पार पहुंचने में मदद की। शिवम दुबे 20वें ओवर की पांचवीं और अक्षर पटेल आखिरी गेंद पर आउट हुए। पाकिस्तान के लिए सैम अयूब ने 3 विकेट लिए। सलमान आगा, शाहीन अफरीदी और उस्मान तारिक ने 1-1 विकेट लिए। पाकिस्तान के लिए स्पिन गेंदबाजों ने 18 ओवर किए। तेज गेंदबाज शाहीन ने केवल 2 ओवर किए।

