टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार (14 जून) को भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। इस दौरान भारतीय टीम की स्टार ऑलाउंडर दीप्ति शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका होगा। उन्हें महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने के लिए 5 विकेट लेने हैं। उनसे आगे थाईलैंड की थिपात्चा पुथावोंग हैं। उन्होंने 165 विकेट लिए हैं।
दीप्ति शर्मा के नाम 161 विकेट हैं। साउथ अफ्रीका की हेनरीट इशिम्वे ने 160 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की मेगन स्कट ने 152 विकेट लिए हैं। थाईलैंड की ओनिचा कामचोम्फु ने 148 विकेट लिए है। टी20 वर्ल्ड कप में लीग स्टेज में कोई भी टीम कम से कम 5 मैच खेलेगी। थाईलैंड टू्र्नामेंट का हिस्सा नहीं है, ऐसे में दीप्ति शर्मा को सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
T Putthawong (THA)
Top-10 में
C Aweko (UGA)
|#
|खिलाड़ी
|मैच
|विकेट
|BBI
|औसत
|Econ
|SR
|1
|T Putthawong
|105
|165
|5/3
|8.87
|3.99
|13.31
|2
|DB Sharma
|144
|161
|5/19
|19.96
|6.32
|18.93
|3
|H Ishimwe
|131
|160
|5/6
|10.76
|4.41
|14.63
|4
|M Schutt
|125
|152
|5/15
|17.78
|6.40
|16.66
|5
|O Kamchomphu
|137
|148
|5/18
|11.52
|4.48
|15.42
|6
|KY Chan
|107
|147
|5/4
|10.77
|4.33
|14.89
|7
|S Ecclestone
|107
|146
|4/18
|16.41
|6.04
|16.28
|8
|Nida Dar
|160
|144
|5/21
|20.20
|5.70
|21.26
|9
|C Aweko
|115
|139
|4/6
|11.86
|3.83
|18.58
|10
|S Laomi
|116
|130
|4/9
|12.00
|4.21
|17.09
भारत बनाम पाकिस्तान मैच, ऐसे देखें महिला टी20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले का लाइव टेलीकास्ट
भारत और पाकिस्तान के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा। इस मैच के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी जानकारियां इस खबर में दी गई हैं। पूरी खबर पढ़ें।