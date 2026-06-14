टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार (14 जून) को भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। इस दौरान भारतीय टीम की स्टार ऑलाउंडर दीप्ति शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका होगा। उन्हें महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने के लिए 5 विकेट लेने हैं। उनसे आगे थाईलैंड की थिपात्चा पुथावोंग हैं। उन्होंने 165 विकेट लिए हैं।

दीप्ति शर्मा के नाम 161 विकेट हैं। साउथ अफ्रीका की हेनरीट इशिम्वे ने 160 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की मेगन स्कट ने 152 विकेट लिए हैं। थाईलैंड की ओनिचा कामचोम्फु ने 148 विकेट लिए है। टी20 वर्ल्ड कप में लीग स्टेज में कोई भी टीम कम से कम 5 मैच खेलेगी। थाईलैंड टू्र्नामेंट का हिस्सा नहीं है, ऐसे में दीप्ति शर्मा को सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए।

महिला क्रिकेट — करियर रिकॉर्ड WT20I में सर्वाधिक विकेट: शीर्ष 10 गेंदबाज़ 165 सर्वाधिक विकेट

T Putthawong (THA) 3 Thailand की खिलाड़ी

Top-10 में 3.83 सबसे कम Economy

C Aweko (UGA) पूरी सूची सबसे किफ़ायती देशवार WT20I करियर में सर्वाधिक विकेट — टॉप 10 # खिलाड़ी मैच विकेट BBI औसत Econ SR 1 T Putthawong 105 165 5/3 8.87 3.99 13.31 2 DB Sharma 144 161 5/19 19.96 6.32 18.93 3 H Ishimwe 131 160 5/6 10.76 4.41 14.63 4 M Schutt 125 152 5/15 17.78 6.40 16.66 5 O Kamchomphu 137 148 5/18 11.52 4.48 15.42 6 KY Chan 107 147 5/4 10.77 4.33 14.89 7 S Ecclestone 107 146 4/18 16.41 6.04 16.28 8 Nida Dar 160 144 5/21 20.20 5.70 21.26 9 C Aweko 115 139 4/6 11.86 3.83 18.58 10 S Laomi 116 130 4/9 12.00 4.21 17.09 सबसे कम Economy Rate — टॉप 5 (इन्हीं 10 में से) 1 C Aweko 115 मैच · 139 विकेट · Ave: 11.86 3.83 Economy 2 T Putthawong 105 मैच · 165 विकेट · Ave: 8.87 3.99 Economy 3 S Laomi 116 मैच · 130 विकेट · Ave: 12.00 4.21 Economy 4 KY Chan 107 मैच · 147 विकेट · Ave: 10.77 4.33 Economy 5 H Ishimwe 131 मैच · 160 विकेट · Ave: 10.76 4.41 Economy देशवार — किस देश की कितनी खिलाड़ी Top-10 में Thailand (THA-W) 3 खिलाड़ी T Putthawong 165 O Kamchomphu 148 S Laomi 130 India (IND-W) 1 खिलाड़ी DB Sharma 161 Rwanda (RWA-W) 1 खिलाड़ी H Ishimwe 160 Australia (AUS-W) 1 खिलाड़ी M Schutt 152 Hong Kong (HKG-W) 1 खिलाड़ी KY Chan 147 England (ENG-W) 1 खिलाड़ी S Ecclestone 146 Pakistan (PAK-W) 1 खिलाड़ी Nida Dar 144 Uganda (UGA-W) 1 खिलाड़ी C Aweko 139 Jansatta InfoGenIE

भारत बनाम पाकिस्तान मैच, ऐसे देखें महिला टी20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले का लाइव टेलीकास्ट

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा। इस मैच के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी जानकारियां इस खबर में दी गई हैं। पूरी खबर पढ़ें।