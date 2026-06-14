टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार (14 जून) को भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। इस दौरान भारतीय टीम की स्टार ऑलाउंडर दीप्ति शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका होगा। उन्हें महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने के लिए 5 विकेट लेने हैं। उनसे आगे थाईलैंड की थिपात्चा पुथावोंग हैं। उन्होंने 165 विकेट लिए हैं।

दीप्ति शर्मा के नाम 161 विकेट हैं। साउथ अफ्रीका की हेनरीट इशिम्वे ने 160 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की मेगन स्कट ने 152 विकेट लिए हैं। थाईलैंड की ओनिचा कामचोम्फु ने 148 विकेट लिए है। टी20 वर्ल्ड कप में लीग स्टेज में कोई भी टीम कम से कम 5 मैच खेलेगी। थाईलैंड टू्र्नामेंट का हिस्सा नहीं है, ऐसे में दीप्ति शर्मा को सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए।

महिला क्रिकेट — करियर रिकॉर्ड
WT20I में सर्वाधिक विकेट: शीर्ष 10 गेंदबाज़
165 सर्वाधिक विकेट
T Putthawong (THA)
3 Thailand की खिलाड़ी
Top-10 में
3.83 सबसे कम Economy
C Aweko (UGA)
WT20I करियर में सर्वाधिक विकेट — टॉप 10
# खिलाड़ी मैच विकेट BBI औसत Econ SR
1 T Putthawong 105165 5/38.873.9913.31
2 DB Sharma 144161 5/1919.966.3218.93
3 H Ishimwe 131160 5/610.764.4114.63
4 M Schutt 125152 5/1517.786.4016.66
5 O Kamchomphu 137148 5/1811.524.4815.42
6 KY Chan 107147 5/410.774.3314.89
7 S Ecclestone 107146 4/1816.416.0416.28
8 Nida Dar 160144 5/2120.205.7021.26
9 C Aweko 115139 4/611.863.8318.58
10 S Laomi 116130 4/912.004.2117.09
सबसे कम Economy Rate — टॉप 5 (इन्हीं 10 में से)
1
C Aweko 115 मैच · 139 विकेट · Ave: 11.86
3.83 Economy
2
T Putthawong 105 मैच · 165 विकेट · Ave: 8.87
3.99 Economy
3
S Laomi 116 मैच · 130 विकेट · Ave: 12.00
4.21 Economy
4
KY Chan 107 मैच · 147 विकेट · Ave: 10.77
4.33 Economy
5
H Ishimwe 131 मैच · 160 विकेट · Ave: 10.76
4.41 Economy
देशवार — किस देश की कितनी खिलाड़ी Top-10 में
Thailand (THA-W) 3 खिलाड़ी
T Putthawong 165 O Kamchomphu 148 S Laomi 130
India (IND-W) 1 खिलाड़ी
DB Sharma 161
Rwanda (RWA-W) 1 खिलाड़ी
H Ishimwe 160
Australia (AUS-W) 1 खिलाड़ी
M Schutt 152
Hong Kong (HKG-W) 1 खिलाड़ी
KY Chan 147
England (ENG-W) 1 खिलाड़ी
S Ecclestone 146
Pakistan (PAK-W) 1 खिलाड़ी
Nida Dar 144
Uganda (UGA-W) 1 खिलाड़ी
C Aweko 139
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