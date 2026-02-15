टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार (15 फरवरी) को भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 176 का लक्ष्य दिया। यह टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच का सर्वोच्च स्कोर है। पाकिस्तान को कोलंबो में भारत को हराने के लिए इतिहास रचना होगा। उसने कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में कभी 174 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल नहीं किया। प्रेमदासा स्टेडियम में केवल दो बार 175 से ज्यादा स्कोर हासिल हुआ है।

कोलंंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में बांग्लादेश ने 200 से ज्यादा रन चेज किया है। जिम्बाब्वे दूसरे नंबर पर है। 6 बार 170 से ज्यादा स्कोर हासिल हुआ है। भारत और पाकिस्तान ने यहां 174 रन का लक्ष्य हासिल किया है। पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड 176 रन का है। बांग्लादेश ने 2018 में श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट पर 215 रन बनाए थे। जिम्बाब्वे ने 2024 में श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट खोकर 178 रन लक्ष्य हासिल किया था। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 2018 में 5 विकेट खोकर 175 रन का लक्ष्य हासिल किया था।

इशान किशन का अर्धशतक

भारत के लिए इशान किशन ने 40 गेंद पर 77 रन बनाए। सूर्यकुमार यादव ने 29 गेंद पर 32 और तिलक वर्मा ने 24 गेंद पर 25 रन बनाए। शिवम दुबे ने 17 गेंद पर 27 रन बनाए। रिंकू सिंह 4 गेंद पर 11 रन बनाकर नाबाद रहे। पाकिस्तान के लिए सैम अयूब ने 3 विकेट लिए। सलमान आगा, शाहीन अफरीदी और उस्मान तारिक ने 1-1 विकेट लिए।

प्रेमदासा में रन चेज का रिकॉर्ड

टीम स्कोर ओवर खिलाफ दिन बांग्लादेश 215/5 19.4 श्रीलंका 10 मार्च 2018 जिम्बाब्वे 178/6 19.5 श्रीलंका 16 जनवरी 2024 श्रीलंका 175/5 18.3 भारत 6 मार्च 2018 भारत 174/7 19.2 श्रीलंका 10 फरवरी 2009 पाकिस्तान 174/9 19.2 श्रीलंका 1 अगस्त 2015 भारत 174/3 19.2 श्रीलंका 6 सितंबर 2017 भारत 168/6 20 बांग्लादेश 18 मार्च 2018 बांग्लादेश 160/8 19.5 श्रीलंका 16 मार्च 2018 श्रीलंका 158/4 18.5 बांग्लादेश 4 अप्रैल 2017

