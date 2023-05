IND vs PAK: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने फिर उगला जहर, कहा- आजादी क्या होती है ये कश्मीरियों से पूछिए

India vs Pakistan: पाकिस्तान में खराब सियासी हालात के बीच क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने जनता से देश की सेना के साथ खड़े होने की अपील की है।

शाहिद अफरीदी। (सोर्स- इंस्टाग्राम)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram