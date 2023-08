22 साल तक क्रिकेट खेलने वाले शाहिद अफरीदी नहीं जानते क्या होता है LBW, लाइव शो में उड़ा मजाक

पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने अपने देश के लिए 22 साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला है।

शाहिद अफरीदी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। (सोर्स- फाइल फोटो)

