टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ रविवार (14 जून) को भारत ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। उप-कप्तान स्मृति मंधाना की अर्धशतकीय पारी के अलावा ऋचा घोष ने 200 के स्ट्राइक रेट से पारी खेलकर बड़े स्कोर तक पहुंचाया। ऋचा ने 17 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 34 रन बनाए। वह जब क्रीज पर आईं तब भारतीय टीम की हालत खराब थी। उसने 14.2 ओवर में 110 रन पर 4 विकेट गंवा दिए।

इस तूफानी बल्लेबाजी के कारण ऋचा घोष के नाम भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप में नंबर 6 या नीचे बल्लेबाजी करते हुए सर्वोच्च स्कोर हो गया। उनकी इस पारी के दम पर भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में अपना तीसरा सर्वोच्च स्कोर बनाया। भारत ने 2018 न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट पर 194 रन बनाए थे। यह उसका सर्वोच्च स्कोर है। उसने श्रीलंका के खिलाफ 2024 में 3 विकेट पर 172 रन बनाए। यह भारत का टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर भी है।

महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत का बड़े स्कोर

194/5 बनाम न्यूजीलैंड, प्रोविडेंस, 2018

172/3 बनाम श्रीलंका, दुबई, 2024

170/6 बनाम पाकिस्तान, बर्मिंघम, 2026

167/8 बनाम ऑस्ट्रेलिया, प्रोविडेंस, 2018

167/8 बनाम ऑस्ट्रेलिया, केपटाउन, 2023

स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली

स्मृति मंधाना ने दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए 44 गेंद में नौ चौकों और दो छक्कों की मदद से 68 रन की पारी खेली। उनके अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 35 गेंद पर 36 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से कप्तान फातिमा सना ने 33 जबकि बाएं हाथ की स्पिनर सादिया इकबाल ने 41 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए।

बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप से बचा ऑस्ट्रेलिया

बांग्लादेश के खिलाफ 275 रनों के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया का छठा विकेट 45.2 ओवर में 266 रन पर गिरा। उसका स्कोर 48.3 ओवर में 9 विकेट पर 271 रन हो गया। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में 3 रन चाहिए थे। एडम जम्पा ने तीसरी गेंद पर चौका जड़कर मैच खत्म कर दिया। पूरी खबर पढ़ें।