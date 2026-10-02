India vs Pakistan Final Match Playing 11 Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान के साथ होगा और इस मैच में भारत के पास गोल्ड मेडल जीतने का सुनहरा मौका है। भारत-पाकिस्तान के बीच ये मैच रविवार को खेला जाएगा और इस मैच की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10.00 बजे से होगी जबकि मैच में टॉस का समय सुबह 9.30 बजे का होगा।

भारत को इस बार गोल्ड का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की टीम भी सोना हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाएगी। पाकिस्तान की टीम भारत को टक्कर दे सकती है और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इस टीम का दिन हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को तो वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी और दोनों टीम जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगे।

भारतीय प्लेइंग इलेवन में बदलाव की संभावना कम

फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ अपनी प्लेइंग इलेवन में किसी तरह का बदलाव करे इसकी संभावना कम ही नजर आती है यानी भारतीय टीम जिस प्लेइंग इलेवन के साथ सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उतरी थी उसी टीम के साथ फाइनल में भी उतर सकती है। भारत के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ पारी की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी के साथ अभिषेक शर्मा करेंगे। हालांकि अभिषेक सेमीफाइनल में नहीं चले थे ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ उनसे बड़ी उम्मीद रहेगी तो वहीं वैभव लय में नजर आए थे और वो बड़ा स्कोर करने का दम रखते हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से तीसरे नंबर पर संजू सैमसन खेलते हुए नजर आएंगे जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पर होंगे। इशान फिर से 5वें स्थान पर नजर आ सकते हैं जबकि इसके बाद तिलक वर्मा, शिवम दुबे और अक्षर पटेल होंगे। निचले क्रम में भारतीय टीम जरूरत के मुताबिक अपने बल्लेबाजों को ऊपर-नीचे भेज सकती है। भारत की प्लेइंग इलेवन में वाशिंगटन सुंदर भी होंगे जो सेमीफाइनल में थे जबकि रवि बिश्नोई भी स्पिनर के रूप में टीम में होंगे। एक बार फिर से यही उम्मीद है कि जापान की पिच को देखते हुए टीम में जसप्रीत बुमराह टीम में एकमात्र तेज गेंदबाज होंगे।

पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह।

इशान ने तोड़ा 8 साल पुराना रिकॉर्ड, युवराज भी लिस्ट में; T20I में नंबर 5 या उससे नीचे सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-6 भारतीय

इशान किशन ने एशियन गेम्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 80 रन की पारी खेलकर मनीष पांडे का 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)