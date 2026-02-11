पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक ने दावा किया है कि उन्हें अच्छे से खेलने को लेकर भारत पर दबाव होगा। उस्मान तारिक का एक अनोखे गेंदबाजी एक्शन से बॉलिंग करते हैं। उस्मान तारिक लगभग लसित मलिंगा की तरह गेंद को छोड़ने से पहले काफी देर तक रुकते हैं। उस्मान तारिक ने अपने पहले T20 वर्ल्ड कप मैच में अब तक तीन विकेट लिए हैं।

अमेरिका (USA) के खिलाफ जीत से पहले, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान उस्मान तारिक को सीधे भारत के खिलाफ उतारेगा, लेकिन मंगलवार 10 फरवरी को उन्हें खिलाया गया। इसका मतलब था कि पाकिस्तान चार फ्रंटलाइन स्पिनरों के साथ मैदान में उतरा, जिसमें ऑलराउंडर सैम अयूब भी शामिल थे। पेसर के तौर पर सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी का इस्तेमाल किया गया था।

मुड़ी हुई कोहनी के साथ गेंदबाजी करते हैं उस्मान तारिक

उस्मान तारिक के अमेरिका के खिलाफ मैच में तीन विकेट लेने के बाद से भारतीय फैंस के बीच उनके एक्शन की वैधानिकता को लेकर फिर सवाल उठने लगे। उस्मान तारिक को मुड़ी हुई कोहनी के साथ गेंदबाजी करने के लिए दो बार रिपोर्ट किया जा चुका है। हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने उन्हें गेंदबाजी करने की मंजूरी दी है।

भारत पर एक्स्ट्रा प्रेशर: उस्मान तारिक

भारतीय प्रशंसकों के बीच अपने एक्शन पर चर्चा के बारे में पूछे जाने पर उस्मान तारिक ने कहा, ‘मुझे लगता है उन पर अतिरिक्त दबाव होगा, क्योंकि जिस तरह से वे इन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं…। अगर वे सिर्फ उस तरह से चर्चा कर रहे हैं, मतलब वे सिर्फ उस पर आपत्ति जता रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि शायद उन पर अतिरिक्त दबाव है।’

उस्मान तारिक ने साफ किया कि उन्हें इसे लेकर कुछ पता नहीं है। उस्मान ने कहा, ‘हालांकि, मुझे इसके बारे में नहीं पता। वास्तव में मैं अपने खेल पर फोकस कर रहा हूं। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मीडिया और बाकी चीजों में क्या चल रहा है। यह एक साधारण बात है कि मैं सिर्फ अपने क्रिकेट और प्रैक्टिस पर फोकस कर रहा हूं।’

6 फीट 4 इंच लंबे हैं उस्मान तारिक

छह फीट चार इंच लंबे ऑफ-स्पिनर उस्मान तारिक ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच को अंडरप्ले करने का फैसला किया और अपनी टीम से प्लान सिंपल रखने को कहा। उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि हम जो रिकॉर्ड लिखते हैं…। मुझे लगता है कि हमें उसे वहीं से लिखते हैं, जहां से हम हारना शुरू हुए। अगर आप इसे शुरू से देखें तो हमारा रिकॉर्ड शुरू से ही अच्छा है…तो हमें उसे भी गिनना चाहिए क्योंकि उनमें खिताबी मैच भी थे।’

हमें यह वर्ल्ड कप जीतना है: उस्मान तारिक

उस्मान तारिक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ‘इसके अलावा जो मैच आगे आ रहा है…। जाहिर है, हम सभी एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं, कि कोई भी गेम हमारे पास आए हमें अपना बेस्ट देना है। हमें यह वर्ल्ड कप जीतना है। इसे सबके लिए यादगार बनाना है। यह मेरे लिए टीम के लिए बस एक साधारण गेम है, क्योंकि जब आपके दिमाग में बस वह हाइप या उस तरह की बात आ रही हो तो जाहिर है इसे सिंपल रखना बेहतर है। बस प्लान पर टिके रहें, बस इतना ही।’

नीचे दी गई खबरें भी पढ़ सकते हैं

अभिषेक शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड 20 दिन में ही हुआ ध्वस्त, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने रच दिया इतिहास

संजू-इशान ओपनर, अभिषेक आउट; नामीबिया के खिलाफ भारतीय प्लेइंग 11 में हो सकते हैं 3 बदलाव

भारत के लिए बुरी खबर: अभिषेक शर्मा की तबीयत नहीं हो रही ठीक, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती