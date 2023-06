World Cup: पीसीबी ने विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए आईसीसी से किया समझौता, पाकिस्तानी सरकार से बातचीत कर रहा बोर्ड

Pakistan Signed Agreement With ICC To Participate In World Cup 2023: पीसीबी का यह बयान आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के बाद आया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी एकदिवसीय मैच 16 जून 2019 को मैनचेस्टर में खेला गया था। उस मैच में भारत ने 89 रन से जीत हासिल की थी।

