भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में हुए तीनों मैच में लगातार हाथ नहीं मिलाने के विवाद पर बहुत सारी चर्चा हुई थी। हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2026 में होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच पर ग्रीन सिग्नल के बाद जनसत्ता.कॉम ने जानकारी भी दी थी कि दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे। इसी पर अब संजय मांजरेकर ने बेतुका बयान दिया और पूरे भारत की आलोचना कर दी।

संजय मांजरेकर ने अपने एक्स हैंडल पर नो हैंडशेक विवाद से जुड़ा एक ट्वीट किया और इनके इस ट्वीट पर भारतीय क्रिकेट फैंस बुरी तरह भड़क गए। दरअसल संजय ने बात ही कुछ ऐसी लिखी हैं जिससे शायद हर भारतीय फैन का खून खौल जाएगा।

उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा,”यह ‘हाथ नहीं मिलाना’ भारत के द्वारा शुरू की गई बेकार चीज है। यह हमारे जैसे देश पर नहीं अच्छा लगता। या तो आप कायदे से खेल भावना के तहत खेलो, वरना खेलो ही मत।”

संजय के बयान पर फैंस बुरी तरह भड़के

संजय मांजरेकर के इस बयान को देखते ही भारतीय क्रिकेट फैंस का गुस्सा उफान चढ़ गया। कई लोगों ने ऐसी-ऐसी बातें लिखीं जो हम यहां नहीं बता सके। कई लोगों ने तो संजय पर भारत में रहने तक के सवाल उठाए। वहीं कुछ ने पाकिस्तान के आंतिकियों, मुंबई हमले और पहलगाम हमले जैसे मुद्दे उठाए। आप संजय के पोस्ट में फैंस के गुस्से को साफतौर पर देख सकते हैं।

This ‘no shaking hands’ is such a silly thing that India has started. It’s unbecoming of a nation like ours. Either play properly within the spirit of the game or don’t play at all. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) February 15, 2026

वहीं कुछ पाकिस्तानी फैंस ने संजय मांजरेकर को इस पोस्ट पर सपोर्ट करना शुरू कर दिया। संजय के इस बयान से विवाद छिड़ गया। दरअसल यह बयान बेतुका इसलिए भी है क्योंकि अब नो हैंडशेक विवाद थमता दिख रहा है।

भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी मिलाएंगे हाथ

हाल ही में पाकिस्तान द्वारा आईसीसी के सामने भारत के खिलाफ खेलने का फैसला लेने से पहले कई शर्त रखी गई थीं। इसके बाद ज्यादातर मांग ठुकरा दी गई थीं। उसमें से एक मांग थी मल्टीनेशन टूर्नामेंट में हाथ मिलाने। कुछ दिन पहले रिपोर्ट में सामने आया था कि भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे। ऐसे में अब टॉस के वक्त सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा को देखना दिलचस्प होगा।

