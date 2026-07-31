एशियन लीजेंड्स लीग 2026 का आयोजन जाम्बिया में हो रहा है। इस लीग में रिटायर्ड खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दिग्गजों के अलावा एक टीम एशियन स्टार्स की भी है। इस लीग का आगाज हो चुका है और 30 जुलाई को पहले मुकाबले में श्रीलंका लायंस ने अफगानिस्तान पठान्स को 15 रन से मात दी थी।

भारत की टीम इंडिया रॉयल्स 31 जुलाई को अपना अभियान शुरू करेगी और उसका पहला मुकाबला बांग्लादेश टाइगर्स से होगा। इसके बाद भारतीय टीम अपना दूसरा मैच रविवार 2 अगस्त को पाकिस्तान पैंथर्स के खिलाफ खेलने उतरेगी। इस लीग में भारत की तरफ से शिखर धवन, सुरेश रैना, युसुफ पठान, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, हरभजन सिंह और स्टुअर्ट बिन्नी जैसे कई रिटायर्ड क्रिकेटर्स नजर आएंगे।

शिखर धवन और मोहम्मद हफीज का होगा सामना

इस लीग के लिए भारतीय टीम की कप्तानी शिखर धवन करते नजर आएंगे। जबकि पाकिस्तानी टीम के कप्तान मोहम्मद हफीज हैं। इस लीग में भारत और पाकिस्तान की टीमों के मैच के दौरान हरभजन सिंह, सुरेश रैना, शिखर धवन जैसे दिग्गज पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स शोएब मलिक, सईद अजम, शरजील खान, वहाब रियाज और सोहेल तनवीर जैसे खिलाड़ियों का सामना करेंगे।

श्रीलंका की जीत और पाकिस्तान की हार से शुरुआत

इस लीग के पहले मैच में श्रीलंका लायंस ने अफगानिस्तान पठान्स की टीम को हराया था। इस मैच में पहले खेलते हुए श्रीलंकाई टीम ने 20 ओर में 6 विकेट पर 153 रन बनाए थे। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 138 रन ही बना पाई। वहीं पाकिस्तान पैंथर्स की टीम को पहले मैच में एशियन स्टार्स के खिलाफ शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। एशियन स्टार्स की टीम ने पाकिस्तानी टीम को 187 रन का लक्ष्य दिया, जवाब में पैंथर्स की टीम 100 रन भी नहीं बना पाई।

एशियन लीजेंड्स लीग के लिए इंडिया रॉयल्स का स्क्वाड

शिखर धवन (कप्तान), नमन ओझा (विकेट कीपर), अंबाती रायडू, सुरेश रैना, यूसुफ पठान, दिनेश कार्तिक, स्टुअर्ट बिन्नी, शाहबाज नदीम, हरभजन सिंह, पवन नेगी, मनप्रीत गोनी, ऋषि धवन, सुदीप त्यागी, फैज फजल, शादाब जकाती, अनुरीत सिंह, असद पठान, सरुल कंवर, ईश्वर पांडे, राघव धवन, सुबोथ भाटी।

एशियन लीजेंड्स लीग के लिए पाकिस्तान पैंथर्स का स्क्वाड

शरजील खान, उमर अकमल, मोहम्मद हफीज (कप्तान), शोएब मलिक, कामरान अकमल (विकेट कीपर), इमरान नजीर, समी असलम, अब्दुर रहमान, सोहेल तनवीर, वहाब रियाज, सईद अजमल, नावेद-उल-हसन, मोहम्मद इरफान, यासिर शाह, राहत अली, राणा नईम अनवर।

कब और कहां खेला जाएगा मैच?

आपको बता दें कि इस लीग का आयोजन जाम्बिया के लुसाका में हो रहा है। लोटस स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में इस टूर्नामेंट के सभी मैच खेले जा रहे हैं। इंडिया रॉयल्स का पहला मैच बांग्लादेश टाइगर्स के साथ शुक्रवार 31 जुलाई को होगा। भारतीय समयानुसार यह मैच शाम 5 बजे और लोकल टाइम के मुताबिक दोपहर 1.30 बजे से होगा। जबकि भारत और पाकिस्तान का मैच शाम 4 बजे (IST) से होगा।

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भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होगा। इससे पहले भारत ने यहां लगातार पिछली दो टेस्ट सीरीज जीती हैं। लेकिन उससे पहले चार सीरीज टीम इंडिया श्रीलंका में हार भी चुकी है। श्रीलंका में भारत का टेस्ट रिकॉर्ड कैसा है उसकी पूरी डिटेल इस खबर में उपलब्ध है:- क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





