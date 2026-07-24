एशियाई खेल 2026 में क्रिकेट का रोमांच चरम पर होने वाला है। महिला और पुरुष क्रिकेट का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। पुरुष क्रिकेट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को रैंकिंग के आधार पर सीधे नॉकआउट में एंट्री मिली है। जबकि छह अन्य टीमें अफगानिस्तान, हांगकांग चीन, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और यूएई के बीच राउंड 1 होगा। अब चर्चा इस बात की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला कब और कैसे हो सकता है?

तीन-तीन टीमें दो ग्रुप में बांटी जाएंगी। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें दूसरे राउंड में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से भिड़ेंगी। वहीं महिला क्रिकेट की शुरुआत 8 टीमों के बीच सीधे क्वार्टरफाइनल से होगी। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ऐची-नगोया में एशियाई खेलों की क्रिकेट की प्रतियोगिताएं होंगी। पुरुष प्रतियोगिता में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और महिलाओं में 8 टीमें शामिल हैं। महिला और पुरुष दोनों क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला होने की संभावना है।

पुरुष क्रिकेट में कब और कैसे हो सकता है भारत-पाकिस्तान मैच?

भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें सीधे क्वार्टरफाइनल में नजर आएंगी। राउंड 1 के बाद अफगानिस्तान, हांगकांग चीन, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और यूएई में से कोई चार टीमें नॉकआउट में पहुंचेंगी। क्वार्टरफाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला एक दूसरे से संभव नहीं है। भारत और बांग्लादेश को एक हाफ में रखा गया है और पाकिस्तान व श्रीलंका को दूसरे हाफ में रखा गया है।

अब अगर भारत और पाकिस्तान अपना क्वार्टरफाइनल मैच जीते और फिर सेमीफाइनल में भी दोनों टीमों ने अपना मुकाबला जीता। इस कंडीशन में ही भारत और पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीमों के बीच मुकाबला संभव है। यह मुकाबला एशियन गेम्स 2026 के गोल्ड मेडल मैच में ही हो सकता है। फाइनल मुकाबला 3 अक्टूबर को होगा और गोल्ड मेडल मैच में ही भारत-पाकिस्तान महामुकाबले की संभावना है।

महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में कब और कैसे हो सकता है भारत-पाकिस्तान मैच?

महिला क्रिकेट प्रतियोगिता 17 से 22 सितंबर 2026 तक होगी। इसकी शुरुआत क्वार्टरफाइनल से होगी। इस राउंड में भारत का पहला मैच जापान से होगा। पाकिस्तान का मैच थाइलैंड से होगा। अगर दोनों टीमें क्वार्टरफाइनल मैच जीतीं तो सेमीफाइनल में मलेशिया/श्रीलंका, चीन/बांग्लादेश में से किसी एक से भिड़ेंगी। फिर सेमीफाइनल में अगर भारत और पाकिस्तान ने मैच जीता तो 22 सितंबर को गोल्ड मेडल मैच में ही दोनों टीमों की भिड़ंत संभव है।

एशियन गेम्स के लिए क्रिकेट का शेड्यूल

एशियन गेम्स के लिए क्रिकेट का शेड्यूल जारी हो गया है। पुरुषों में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। महिलाओं में आठ टीमें होंगी। यहां पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



