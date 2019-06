Ind vs Pak LIVE Cricket Score Online at Star Sports 1, Hotstar Live Cricket: रोहित शर्मा के शतक से टीम इंडिया का दोहरा शतक पूरा

World Cup 2019, Ind vs Pak Live Cricket Score: यहां देखिए मैच

India vs Pakistan, Ind vs Pak Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 Hindi Live, Hotstar Live Cricket:मैनचेस्टर के मैदान पर टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप 2019 का 22वां मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तान की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। दोनों टीमों की कोशिश होगी कि वो इस मुकाबले में जीत हासिल करे। हालांकि आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है।

दोनों टीमों ने वर्ल्ड कप में 6 मुकाबले अबतक खेले हैं और हर बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पटखनी दी है। ऐसे में विराट सेना की कोशिश होगी कि वो अपने इस रिकॉर्ड को बरकरार रखे। वहीं पाकिस्तान की टीम चाहेगी कि वो विश्वकप में भारत पर अपनी पहली जीत दर्ज करे। देखना होगा कि दोनों टीमें किस रणनीति के तहत मैदान में उतरती हैं।

इस मैच को मोबाइल पर देखने के लिए आप Hotstar पर जा सकते हैं। वहीं star sports नेटवर्क पर भी इस मैच को देख सकते हैं, जबकि ऑनलआइन स्ट्रीमिंग के लिए आप cricbuzz पर बने रह सकते हैं।