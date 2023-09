भारत-पाकिस्तान ने 1539 दिन पहले खेला था वनडे; जम्हाई लेते सफराज अहमद, मारो मुझे मारो वाला फैन छाया था सुर्खियों में

भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2023 के मैच का सभी को इंतजार है। दोनों देशों के बीच पिछला वनडे 4 साल पहले खेला गया था।

सरफराज अहमद और मोमिन शाकिब। (फोटो - ट्विटर)

Asia Cup 2023: भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2023 के हाई वोल्टेज मैच का सभी को इंतजार है। यह मैच श्रीलंका के कैंडी स्थित पल्लीकेले स्टेडियम में 2 सितंबर 2023 को खेला जाना है। संबंध अच्छे नहीं होने के कारण दोनों टीमों के बीच मुकाबला एशिया कप और आईसीसी टूर्नामेंट में ही होता है। ऐसे में इस मैच का इंतजार सबको होता है। भारत-पाकिस्तान के बीच 2019 वर्ल्ड कप के बाद से कोई वनडे मैच नहीं हुआ है। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में 16 जून 2019 को खेले गए इस मैच के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच 4 साल 2 महीने और 17 दिन यानी 1539 दिन बाद वनडे मैच होगा। 16 जून 2019 को बारिश से प्रभावित मैच को भारत ने जीत 89 रन से जीत लिया था। तब मैच के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन कप्तान सरफराज अहमद की काफी आलोचना हुई थी। विकेटकीपिंग के दौरान वह जम्हाई लेते हुए दिखे और उनका खूब मजाक उड़ा। इसी मैच के बाद पाकिस्तानी फैन मोमिन शाकिब सुर्खियों में आए थे। पाकिस्तान की हार के बाद वह रोने लगे थे और मारो मुझे मारो वाला डायलॉग वायरल हुआ था। टीम इंडिया ने 336 रन बनाए 2019 वर्ल्ड कप के इस मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। टीम इंडिया ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 336 रन बनाए थे। बारिश के कारण पाकिस्तान को 40 ओवर में 302 रन का टारगेट मिला था। सरफराज अहमद की टीम 6 विकेट पर 212 रन ही बना पाई थी। टीम इंडिया 89 रन से मैच जीती थी। रोहित शर्मा का शतक पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की इस जीत के हीरो रोहित शर्मा रहे थे। उन्होंने 113 गेंद पर 140 रन जड़ दिए थे। इसके अलावा विराट कोहली ने 65 गेंद में 77 और केएल राहुल ने 78 गेंद पर 57 रन बनाए थे। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद आमिर ने 3 विकेट लिए थे। इसके अलावा हसन अली और वहाब रियाज ने 1-1 विकेट लिए थे। Also Read IND vs PAK: बाबर आजम नहीं किस खिलाड़ी की वजह से पाकिस्तान का है भारत पर पलड़ा भारी, ब्रैड हॉग ने बताया नाम फखर जमान ने 65 रन बनाए थे पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा फखर जमान 65 रन बनाए थे। वहीं बाबर आजम ने 48 रन बनाए थे। इसके अलावा इमाद वसीम मे नाबाद 46 रन बनाए थे। भारत की ओर से विजय शंकर, हार्दिक पंड्या और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए थे। भारत-पाकिस्तान के बीच 2019 वर्ल्ड कप के बाद हुए 4 टी20 मैच भारतीय टीम वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से कभी नहीं हारी है। 2019 के मैच के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच 4 टी20 मैच हुए हैं। इनमें से दो भारत और दो पाकिस्तान जीता है। दोनों के बीच पिछला मुकाबला 2022 टी20 वर्ल्ड कप में हुआ था। उसमें टीम इंडिया 4 विकेट से जीती थी।

