इशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ 27 गेंद पर अर्धशतक जड़ा और तूफानी पारी खेली। उन्होंने 40 गेंद पर 77 रन ठोके जिसमें 10 चौके और तीन छक्के शामिल थे। इशान ने इसी के साथ टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अपना सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने इस मामले में युवराज सिंह को पीछे छोड़ा।

इशान किशन का पाकिस्तान के खिलाफ यह व्यक्तिगत सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल पचासा है। वहीं ओवरऑल वह पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा सबसे तेज पचासा लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 29 गेंद पर पचासा पाकिस्तान के खिलाफ लगाया था। वहीं भारत और पाकिस्तान के मैच में किसी बल्लेबाज का यह तीसरा सबसे तेज पचासा है।

IND vs PAK मैच में बल्लेबाजों का सबसे तेज अर्धशतक (T20I)

23 गेंद : मोहम्मद हफीज, अहमदाबाद, 2012

: मोहम्मद हफीज, अहमदाबाद, 2012 24 गेंद : अभिषेक शर्मा, दुबई, 2025

: अभिषेक शर्मा, दुबई, 2025 27 गेंद : इशान किशन, कोलंबो, 2026 *

: इशान किशन, कोलंबो, 2026 * 29 गेंद: युवराज सिंह, अहमदाबाद, 2012

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक लगाने वाले चौथे भारतीय

वहीं इशान किशन टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक लगाने वाले चौथे भारतीय हैं। उन्होंने विराट कोहली, गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पा की लिस्ट में जगह बनाई। पहले ओवर में अभिषेक शर्मा के विकेट के बाद पारी को संभाला और पाकिस्तानी गेंदबाजों को खूब धोया। उन्होंने दूसरे विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी की।

इशान किशन का इस वर्ल्ड कप में लगातार दूसरा पचासा है। इससे पहले नामीबिया के खिलाफ उन्होंने 20 गेंद पर पचासा जड़ा था। उन्होंने इस टूर्नामेंट की तीन पारियों में अभी तक 158 रन बनाए हैं। उन्होंने यूएसए के खिलाफ 20, नामीबिया के खिलाफ 61 और अब पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन की पारी खेली।

यह भी पढ़ें: INDW A vs PAKW A: भारत ने 8 विकेट से पाकिस्तान को रौंदा, अंकतालिका में भी टीम इंडिया हुई आगे

यह भी पढ़ें: ‘No Handshake’ पर संजय मांजरेकर ने की भारत की आलोचना, क्रिकेट फैंस ने सुनाई खरी-खोटी

यह भी पढ़ें: अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप में खाता खोलने के लिए तरसे, नाम हुआ अनचाहा रिकॉर्ड