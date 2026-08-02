IND vs PAK: एशियन लीजेंड्स लीग के अपने दूसरे लीग मैच में इंडियन रॉयल्स ने पाकिस्तान पैंथर्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद पाकिस्तान की टीम ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 167 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 168 रन का टारगेट दिया। पाकिस्तान के लिए इस मैच में कप्तान इमरान नजीर ने सबसे बड़ी पारी खेली।

इमरान नजीर ने बनाए 47 रन

पाकिस्तान के लिए पारी की शुरुआत इमरान नजीर और याशिर भट ने की। याशिर भट इस मैच में जल्दी आउट हो गए और 6 रन बनाकर चलते बने और उन्हें मनप्रीत गोनी ने आउट किया। कप्तान इमरान नाजिर ने शानदार पारी खेली, लेकिन वो अर्धशतक से चूक गए। इमरान ने 29 गेंदों पर 47 रन बनाए और उनका विकेट सुबोध भाटी ने लिया। तौफीक उमर ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की और उन्होंने 27 गेंदों पर एक छक्का और 6 चौकों की मदद से 39 रन बनाए।

इबरार अता ने भी अच्छी बैटिंग की और अपनी टीम के लिए 36 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 39 रन बनाए। राणा अनवर खाता भी नहीं खोल पाए और शादाब जकाती ने डक पर उन्हें आउट कर दिया। याशिर शाह ने 12 गेंदों पर 10 रन की पारी खेली और पवेलियन लौट गए। हसन रजा 2 रन बनाकर नाबाद रहे जबकि हमजा अली ने 3 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन बनाए और नाबाद पवेलियन लौटे।

सुबोध भाटी-शादाब जकाती को मिले 2-2 विकेट

इस मैच में भारत के लिए गेंदबाजी करते हुए सुबोध भाटी ने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट लिए जबकि शादाब जकाती ने भी 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट झटके। मनप्रीत गोनी ने 3 ओवर में 18 रन दिए और उन्हें एक सफलता मिली जबकि ऋषि धवन ने भी 4 ओवर में 38 रन देकर एक सफलता हासिल की। अनुरीत सिंह ने 4 ओवर में 22 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली।

इंडियन रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन- नमन ओझा (कप्तान), ऋषि धवन, शादाब जकाती, फरमान अहमद, अभिषेक जलोटा, वीर प्रताप, सारुल कंवर, अनुरीत सिंह, असद पठान, मनप्रीत गोनी, सुबोध भाटी।

पाकिस्तान पैंथर्स की प्लेइंग इलेवन- याशिर शाह, अली राहत, मोहम्मद इरफान, इमरान नजीर (कप्तान), हसन रजा, याशिर भट्ट, मोहम्मद जाहिद, तौफीक उमर, राणा नसीर अनवर, हमजा अली, इबरार अता।

रजत पाटीदार कप्तान, रिंकू सिंह उप-कप्तान; दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान, ऐसी है पूरी टीम

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान कर दिया गया है। डिफेंडिंग चैंपियन इस टीम की कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में ही रहेगी जबकि टीम का उप-कप्तान रिंकू सिंह को बनाया गया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)