IND vs PAK: एशियन लीजेंड्स लीग 2026 के अपने दूसरे लीग मैच में इंडियन रॉयल्स ने पाकिस्तान पैंथर्स को ऋषि धवन की शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर 2 विकेट से हरा दिया। ये इस लीग में भारत की लगातार दूसरी जीत रही। हालांकि इस मैच में पाकिस्तान ने आखिरी वक्त पर भारत के कुछ विकेट जल्दी-जल्दी गिरा दिए, लेकिन अनुरित सिंह ने नाबाद 16 रन बनाकर भारत को जीत दिला दी।

इस मैच में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इसके बाद पाकिस्तान की टीम ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 167 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 168 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में भारत ने 17.4 ओवर में 8 विकेट पर 170 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस मैच में ऋषि धवन और सारुल कंवर के बीच शानदर साझेदारी हुई जिसकी वजह से भारत जीत की राह पर लौटा।

ऋषि धवन ने लगाया अर्धशतक

भारतीय कप्तान नमन ओझा का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला और उन्होंने 4 गेंदों पर 4 रन की पारी खेली व मोहम्मद इरफान की गेंद पर आउट हुए। अभिषेक जटोला अच्छी लय में दिखे और उन्होंने 21 गेंदों पर 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से 31 रन की पारी खेली, लेकिन वो अपनी इस पारी को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए और मोहम्मद इरफान का शिकार बने।

ऋषि धवन ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और 33 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हुए। सारुल 29 गेंदों पर 46 रन की पारी खेलकर आउट हुए। फरमान अहमद शून्य पर आउट हो गए जबकि शादाब 4 रन पर आउट हुए। अनुरीत सिंह 6 गेंदों पर 16 रन बनाकर नाबाद रहे। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद इरफान, अली राहत और याशिर शाह ने 2-2 विकेट लिए जबकि राणा अनवर और इमरान नजीर को एक-एक सफलता मिली।

इमरान नजीर ने खेली 47 रन की पारी

पाकिस्तान के लिए पारी की शुरुआत इमरान नजीर और याशिर भट ने की। याशिर भट इस मैच में जल्दी आउट हो गए और 6 रन बनाकर चलते बने और उन्हें मनप्रीत गोनी ने आउट किया। कप्तान इमरान नाजिर ने शानदार पारी खेली, लेकिन वो अर्धशतक से चूक गए। इमरान ने 29 गेंदों पर 47 रन बनाए और उनका विकेट सुबोध भाटी ने लिया। तौफीक उमर ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की और उन्होंने 27 गेंदों पर एक छक्का और 6 चौकों की मदद से 39 रन बनाए।

इबरार अता ने भी अच्छी बैटिंग की और अपनी टीम के लिए 36 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 39 रन बनाए। राणा अनवर खाता भी नहीं खोल पाए और शादाब जकाती ने डक पर उन्हें आउट कर दिया। याशिर शाह ने 12 गेंदों पर 10 रन की पारी खेली और पवेलियन लौट गए। हसन रजा 2 रन बनाकर नाबाद रहे जबकि हमजा अली ने 3 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन बनाए और नाबाद पवेलियन लौटे।

सुबोध भाटी-शादाब जकाती ने झटके 2-2 विकेट

इस मैच में भारत के लिए गेंदबाजी करते हुए सुबोध भाटी ने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट लिए जबकि शादाब जकाती ने भी 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट झटके। मनप्रीत गोनी ने 3 ओवर में 18 रन दिए और उन्हें एक सफलता मिली जबकि ऋषि धवन ने भी 4 ओवर में 38 रन देकर एक सफलता हासिल की। अनुरीत सिंह ने 4 ओवर में 22 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली।

इंडियन रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन- नमन ओझा (कप्तान), ऋषि धवन, शादाब जकाती, फरमान अहमद, अभिषेक जलोटा, वीर प्रताप, सारुल कंवर, अनुरित सिंह, असद पठान, मनप्रीत गोनी, सुबोध भाटी।

पाकिस्तान पैंथर्स की प्लेइंग इलेवन- याशिर शाह, अली राहत, मोहम्मद इरफान, इमरान नजीर (कप्तान), हसन रजा, याशिर भट्ट, मोहम्मद जाहिद, तौफीक उमर, राणा नसीर अनवर, हमजा अली, इबरार अता।

रजत पाटीदार कप्तान, रिंकू सिंह उप-कप्तान; दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान, ऐसी है पूरी टीम

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान कर दिया गया है। डिफेंडिंग चैंपियन इस टीम की कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में ही रहेगी जबकि टीम का उप-कप्तान रिंकू सिंह को बनाया गया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)