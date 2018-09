Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: एशिया कप-2018 में भारत-बांग्लादेश के बीच दुबई में 21 सितंबर को मैच खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। भारत की जीत में वनडे टीम में एक साल बाद वापसी कर रहे रवींद्र जडेजा की भूमिका बेहद अहम रही। जडेजा ने 2.90 की इकॉनमी से महज 29 रन देकर 4 विकेट चटकाए। इस दौरान उनकी 60 में से 43 गेंदें डॉट रहीं।

जडेजा इस दौरान अपने बालों से परेशान दिख रहे थे। हर गेंद को फेंकने के बाद बाल उनकी आंखों के सामने आ रहे थे, जिसे ठीक करने के लिए वह बार-बार गर्दन को झटका दे रहे थे। अब जडेजा ने अगले मैच में नए हेयरस्टाइल के साथ उतरने के बारे में मन बना लिया है। संभव है कि इस शानदार प्रदर्शन के बाद 23 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी उन्हें जरूर मौका दिया जाएगा।

बीसीसीआई टीवी को दिए बयान में जडेजा ने कहा, “मुझे इस हेयरस्टाइल की वजह से हर गेंद फेंकने के बाद बाल ठीक करने की कोशिश से गर्दन में दर्द होने लगा है। शायद अगले मैच में नया हेयर स्टाइल देखने को मिलेगा।”

