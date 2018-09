Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: भारत-पाकिस्तान के बीच दुबई में रविवार (23 सितंबर) को सुपर-4 का मैच खेला जाना है। टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को बुरी तरह मात दे चुकी है। ऐसे में भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान रविवार के मैच को जीतकर पिछली हार का बदला लेना चाहेगा। पाकिस्तान के इस मंसूबे को विफल करने के लिए भारत के पास भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह के रूप में ‘हथियार’ हैं।

भुवनेश्वर कुमार इस टूर्नामेंट के 3 मैचों में 6, जबकि जसप्रीत बुमराह 3 मुकाबलों में 5 शिकार कर चुके हैं। भारत का इन खिलाड़ियों के दम तेज गेंदबाजी आक्रमण काफी मजबूत है। 19 सितंबर को खेले गए मैच में भुवनेश्वर ने महज 3 रन पर ही पाकिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट कर दिया था, जो भारत की जीत में बड़ी भूमिका रही। वहीं सुपर-4 में बांग्लादेश के खिलाफ बुमराह-भुवनेश्वर की जोड़ी ने मिलकर 6 विकेट अपने नाम किए थे।

बता दें कि सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपने पहले मैच जीत चुके हैं। ऐसे में भारत अगले मैच में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लेगा। वहीं पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को 26 सितंबर के मैच में हरा देता है, तो वो भी खिताबी भिडंत में अपना स्थान बना लेगा। ऐसे में फाइनल मुकाबला हाईवोल्टेज हो सकता है। बांग्लादेश को 7 विकेट से हराने के बाद कप्तान रोहित शर्मा को उम्मीद है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी प्रदर्शन को दोहराने में कामयाब होंगे।

भुवनेश्वर कुमार और नुपुर। (Photo Courtesy: Instagram)

टीमें :

भारत : रोहित शर्मा (कप्तान), शिखर धवन (उपकप्तान), लोकेश राहुल, अंबाती रायडू, मनीष पांडे, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक, दीपक चहर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, सिद्धार्थ कौल और खलील अहमद।

पाकिस्तान : सरफराज अहमद (कप्तान), आसिफ अली, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमन, हारिश सोहेल, हसन अली, इमाम उल हक, जुनैद खान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, शान मसूद, शोएब मलिक, उस्मान खान।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App