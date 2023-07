IND vs PAK: 2013 में हुई थी इमर्जिंग एशिया कप की शुरुआत, सूर्यकुमार यादव ने भारत को बनाया था चैंपियन, पाकिस्तान ने भी एक बार जीता है खिताब

भारतीय टीम इमर्जिंग एशिया कप 2013 में पहली बार चैंपियन बनी थी और पाकिस्तान की टीम ने 2019 में खिताब जीतने का गौरव हासिल किया था।

2013 में खिताब जीतने वाली भारतीय टीम (सोर्स-एपी फोटो)

इमर्जिंग एशिया कप की शुरुआत साल 2013 में पहली बार किया गया था और इसे सिंगापुर ने होस्ट किया था। इस टूर्नामेंट के पहले संस्करण में इंडिया अंडर-23 टीम चैंपियन बनी थी और फाइनल में इस टीम ने पाकिस्तान अंडर-23 टीम को हराया था। इसके बाद दूसरे सीजन का आयोजन बांग्लादेश में 2017 में किया गया था और इस बार चैंपियन बनने का गौरव श्रीलंका अंडर-23 टीम को हुआ था और कमाल की बात यह रही कि इस बार भी फाइनल मैच में पाकिस्तान की टीम को ही श्रीलंका के हाथों 5 विकेट से हार मिली थी। इसके बाद इसके तीसरे सीजन का आयोजन साल 2018 मे श्रीलंका और पाकिस्तान में संयुक्त रूप से किया गया था और इस बार भी श्रीलंका की टीम ही चैंपियन बनी थी और भारतीय टीम को फाइनल में हार मिली थी। 2018 में हुए फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 3 विकेट से हराकर दूसरी बार लगातार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। इसका आखिरी और चौथा सीजन साल 2019 में आयोजित किया गया था और इस बार पाकिस्तान की टीम ने बाजी मारी थी और फाइनल मैच में बांग्लादेश को 77 रन से हराया था। भारत-पाकिस्तान एक-एक बार बन चुके हैं चैंपियन भारतीय टीम ने पहली बार इमर्जिंग एशिया कप का खिताब साल 2013 में जीता था और उस वक्त टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव थे। फाइनल में भारत का मुकाला पाकिस्तान के साथ हुआ था और उस मैच में भारतीय टीम को 9 विकेट से बड़ी जीत मिली थी। इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और भारतीय गेंदबाजी के सामने यह टीम धराशाई हो गई थी और 47 ओवर में 159 रन पर ऑलआउट हो गई थी। भारत की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज बाबा अपराजित रहे थे और उन्होंने तीन विकेट लिए थे जबकि सूर्यकुमार यादव को भी दो सफलता मिली थी। भारत को जीत के लिए 160 रन का आसान लक्ष्य मिला था और इसके बाद भारत ने एक विकेट खोकर 33.4 ओवर में 160 रन बनाकर मैच जीत लिया था और चैंपियन बनी थी। भारतीय ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल ने इस मैच में एक छक्के और 11 चौकों की मदद से नाबाद 93 रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे। वहीं मनप्रीत जुनेजा ने 1 छक्के और 3 चौकों की मदद से नाबाद 51 रन की पारी खेली थी। भारत इस सीजन में चैंपियन बनी थी तो वहीं तीसरे सीजन यानी 2018 में उप-विजेता रही थी। पाकिस्तान की टीम ने इस टूर्नामेंट का पहला खिताब 2019 में जीता था और फाइनल मैच में इस टीम ने बांग्लादेश को हराया था। बांग्लादेश ने इस सीजन में टूर्नामेंट को होस्ट किया था। पाकिस्तान की टीम ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 301 रन बनाए थे और इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 43.3 ओवर में 224 रन पर ऑलआउट हो गई थी और उसे 77 रन से हार मिली थी। अब एक बार फिर से इस टूर्नामेंट के फाइनल में यानी 2023 में भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ हो रहा है और ऐसा दूसरी बार हुआ जब इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचे।

