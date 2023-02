IND vs PAK: भारत ने रचा इतिहास, 13 ताबड़तोड़ चौके और हार गया पाकिस्तान, जेमिमा रोड्रिगेज ने दिलाई विराट कोहली की याद; देखें Video

ICC Women’s T20 World Cup, India W Vs Pakistan W: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ जीत के लिए अंतिम 4 ओवर में 41 रन की जरूरत थी। जेमिमा और ऋचा ने इस लक्ष्य को 18 गेंद में ही हासिल कर लिया।

पाकिस्तान के खिलाफ जीत का जश्न मनाते विराट कोहली और जेमिमा रोड्रिगेज। (सोर्स- स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम @t20worldcup वीडियो)

IND W Vs PAK W, Women’s T20 World Cup: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम ने 12 फरवरी की रात इतिहास रचा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 19 ओवर में 3 विकेट पर 151 रन बनाकर टूर्नामेंट में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। भारत ने टी20 विश्व कप में पहली बार 150 रन का लक्ष्य हासिल किया। भारत की इस जीत में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आईं जेमिमा रोड्रिगेज और विकेटकीपर ऋचा घोष ने अहम भूमिका निभाई। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 33 गेंद में 58 रन की नाबाद साझेदारी की। जेमिमा 8 चौके की मदद से 38 गेंद में 53 रन बनाकर नाबाद रहीं। वहीं, ऋचा घोष ने 31 रन की नाबाद पारी खेली। ऋचा ने 20 गेंद की अपनी पारी के दौरान 5 चौके लगाए। जेमिमा ने विजयी चौका लगाने के बाद जिस तरह जश्न मनाया, उसने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली की याद दिला दी। साल 2022 में टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद विराट कोहली ने भी कुछ इसी तरह जश्न मनाया था। जीत के बाद जेमिमा रोड्रिगेज हवा में हाथ उठाकर पर पिच पर दौड़ती दिखीं। साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुए पुरुष टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद कोहली भी इसी तरह पिच पर दौड़े थे। मेलबर्न में हुए उस मैच में भारत ने कोहली के नाबाद 82 रन की मदद से पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पाकिस्तान के खिलाफ जेमिमा रोड्रिगेज और विराट कोहली के जीत के सेलिब्रेट करने वाले मूमेंट्स का कम्बाइंड वीडियो भी शेयर किया है। नीचे आप भी जेमिमा के जीत का जश्न मनाने के अंदाज को देख सकते हैं। View this post on Instagram A post shared by ICC (@icc) भारत ने अंतिम 18 गेंद में जोड़े 42 रन भारत और पाकिस्तान के बीच मैच की बात करें तो टीम इंडिया को आखिरी 4 ओवर में जीत के लिए 41 रन की जरूरत थी। उस समय जेमिमा रोड्रिगेज ने 30 गेंद पर 33 और ऋचा घोष ने 10 गेंद में 9 रन बनाए थे। इसके बाद जेमिमा और ऋचा ने 18 गेंद में 8 चौके जड़े। इस दौरान जेमिमा रोड्रिगेज और ऋचा घोष ने 31 गेंद में 50 रन की नाबाद साझेदारी भी की। जेमिमा रोड्रिगेज ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। इसके साथ ही भारतीय बैटर ने अपना पचासा भी पूरा किया।

