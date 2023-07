ND vs PAK: Final से पहले पाकिस्तानी टीम से मिलने पहुंचे बाबर आजम, 10 साल पुराने जख्म पर लगेगा मरहम?

पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें बाबर आजम एमर्जिंग एशिया कप खेल रही अपनी टीम के खिलाड़ियों से मिलते दिखाई दे रहे हैं।

बाबर आजम ने पाकिस्तान ए टीम से की मुलाकात (PC-PCB Twitter)

अब तक शानदार प्रदर्शन करने वाली भारत ए की टीम अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान ए के खिलाफ रविवार को एमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेलेगी। 10 साल बाद एक बार फिर दोनों टीमें इस टूर्नामेंट के फाइनल में टकराएंगी। मुकाबले से पहले अपनी टीम का हौंसला बढ़ाने के लिए बाबर आजम उनसे मिलने पहुंचे। पाकिस्तानी कप्तान को उम्मीद है कि इस बार उनके 10 साल पुराने जख्म पर मरहम लगेगा। बाबर आजम ने की पाकिस्तानी टीम से मुलाकात पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें बाबर आजम एमर्जिंग एशिया कप खेल रही अपनी टीम के खिलाड़ियों से मिलते दिखाई दे रहे हैं। बाबर ने उनका मार्गदर्शन किया। बाबर को 10 साल पहले इसी टूर्नामेंट में ऐसा जख्म मिला था जो कि अब नहीं भरा है। 10 साल जब इस टूर्नामेंट के फाइनल में हार मिली थी तब टीम की कप्तानी बाबर आजम के हाथों में थी। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने तब जीत हासिल की। पाकिस्तान को हरा चुका है भारत भारतीय टीम इस मैच में इसलिए भी बढ़े मनोबल के साथ उतरेगी क्योंकि उसने लीग चरण में पाकिस्तान को हराया था। भारतीय खिलाड़ियों को हालांकि अति आत्मविश्वास से बचना होगा जिसके कारण बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में एक समय टीम मुश्किल में दिख रही थी। बांग्लादेश के खिलाफ आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम 211 रन पर आउट हो गई थी। बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाजों ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई तथा 18वें ओवर तक उसका स्कोर एक विकेट पर 94 रन था। इसके बाद भारतीय स्पिनरों निशांत सिंधू और मानव सुतार ने शानदार गेंदबाजी करके बांग्लादेश को 160 रन पर आउट कर दिया। https://twitter.com/TheRealPCB/status/1682688037053149184/photo/1 फाइनल में होगी रोमांचक टक्कर भारतीय टीम को हालांकि पाकिस्तान को किसी भी तरह से कम करके नहीं आंकना चाहिए क्योंकि उसकी टीम में कई ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मैच और पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने का अनुभव है। ऑल राउंडर मोहम्मद वसीम, कप्तान मोहम्मद हारिस, सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान और तेज गेंदबाज अरशद इकबाल को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का अनुभव है जबकि अमाद बट और ओमार युसूफ पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं।

