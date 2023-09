IND vs PAK: भारत को टक्कर देने इस प्लेइंग इलेवन का साथ उतर सकता है पाकिस्तान, गरज रहा है बाबर का बल्ला

पाकिस्तान की टीम एशिया कप में भारत के खिलाफ अपने विजयी क्रम को बनाए रखना चाहेगी। इस टीम ने नेपाल को 238 रन के बड़े अंतर से हराया था।

एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को उस महामुकाबले का आयोजन होगा जिसका इंतजार बेहद बेसब्री के साथ दुनियाभर के क्रिकेट फैंस कर रहे हैं। दोनों देश वनडे फॉर्मेट में 4 साल के बाद एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे और जीत के लिए पूरा जोर लगाते हुए नजर आएंगे। वर्ल्ड की नंबर एक वनडे टीम पाकिस्तान को हराना भारत के लिए आसान नहीं दिख रहा है क्योंकि यह टीम इन दिनों शानदार क्रिकेट खेल रही है और बेहद मजबूत नजर आ रही है। पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से सेटल है, लेकिन भारत के खिलाफ बाबर आजम अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन का साथ मैदान पर उतरेंगे। अच्छी लय में हैं पाकिस्तान के बल्लेबाज व गेंदबाज पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान को 3-0 से हराया और फिर एशिया कप 2023 के पहले ही मैच में नेपाल को 238 रन के बड़े अंतर से हराने में सफलता हासिल की। लगातार मिल रही जीत की वजह से पाकिस्तान के हौसले बुलंद होंगे तो वहीं टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी वनडे सीरीज खेली थी और अब एक महीने के बाद यह टीम पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में मैदान पर उतरने जा रही है। यहां पर एक अंतर यह है कि पाकिस्तान लगातार इंटरनेशल मैच खेल रहा है जबकि भारतीय टीम के मुख्य खिलाड़ी पिछले एक महीनों से अंतरराष्ट्रीय मैचों से दूर थे। पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस टीम के कप्तान व स्टार बल्लेबाज बाबर आजम गजब की फॉर्म में हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार दो अर्धशतक लगाने के बाद वह नेपाल के खिलाफ 151 रन की पारी खेल चुके हैं। वहीं इस टीम में मध्यक्रम के बल्लेबाज मो. रिजवान अच्छी लय में दिख रहे हैं तो वहीं निचले क्रम में इफ्तिखार अहमद ने नेपाल के खिलाफ नाबाद शतकीय पारी खेली थी । पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय टीम के ओपनर बल्लेबाज फखर जमां और इमाम-उल-हक हैं जो इन दिनों ज्यादा अच्छी लय में नजर नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान की टीम का तेज गेंदबाजी आक्रमण विश्वस्तरीय है और शाहीन अफरीदी की अगुआई में टीम के अन्य तेज गेंदबाज किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस करने का दम रखते हैं। इस टीम में तेज गेंदबाज के रूप में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हैरिस राऊफ की तिकड़ी इन दिनों बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं तो वहीं मो. नवाज अच्छे स्पिनर हैं जो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। इसके अलावा टीम में शादाब खान भी बतौर ऑलराउंडर मौजूद हैं जो निचले क्रम पर अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन फखर जमां, इमाम-उल-हक, बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), आगा सलमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हैरिस राऊफ। Also Read IND vs PAK: वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ कोहली का रिकॉर्ड है विराट, इस टीम के खिलाफ लगा चुके हैं इतने शतक

