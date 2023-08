India vs Pakistan Pitch Report: भारत-पाकिस्तान हाई-वोल्टेज मैच पर बारिश का साया, पढ़ें कैंडी की पिच और मौसम रिपोर्ट

Pallekele Cricket Stadium Pitch Report, Weather Forecast: भारत-पाकिस्तान हाई-वोल्टेज मैच 2 सितंबर को श्रीलंका के कैंडी में होना है। इस दिन यहा 90 फीसदी बारिश की संभवाना है।

पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट।

