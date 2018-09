Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: एशिया कप में टीम इंडिया के खिलाफ खेलते हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर गए जिसे वह कभी याद नहीं रखना चाहेंगे। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच के दौरान टीम इंडिया के क्रिकेटर अंबाती रायडू के द्वारा रन आउट होने वाले शोएब अख्तर सबसे ज्यादा बार रन आउट होने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटरों में तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से शामिल हो गए। शोएब मलिक वनडे मैचों में अब तक 24 वार रन आउट हो चुके हैं। उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान के ही जावेद मियादाद और सलीम मलिक की बराबरी की है। सबसे ज्यादाबार रन आउट होने के मामले में पहले नंबर पर इंजमाम-उल-हक का नाम शामिल है। इजमाम 40 बार रन आउट हुए थे। दूसरे नंबर पर वसीम अकरम और मोहम्मद यूसुफ के नाम शामिल हैं, ये दोनों 38 दफा वनडे मैचों में रन आउट हुए थे।

बता दें कि बुधवार (19 सितंबर) को पाकिस्तान की पूरी टीम भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के आगे 43.1 ओवर में 162 रनों पर ही ढेर हो गई। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा बाबर आजम ने 47 रन बनाए और वहीं शोएब मलिक दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। शोएब 43 रन बनाकर आउट हुए। शोएब उस वक्त रन आउट होकर पैवेलियन लौट गए जब क्रीज पर नजरें जमा चुके थे। पाकिस्तानी टीम का दुर्भाग्य रहा कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम का कोई भी खिलाड़ी अर्धशतक के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया और टीम 200 रन का भी आंकड़ा नहीं छू पाई। मजे की बात यह रही कि एकदिन पहले हांगकांग के खिलाफ संघर्ष करते नजर आए भारतीय गेंदबाजों ने पाक बल्लेबाजी क्रम को सम्मानजनक स्कोर तक नहीं बनाने दिया।

टीम इंडिया की ओर से तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 3 रन के स्कोर पर ही इमाम-उल-हक (2) और फखर जमान (0) को चलता कर बता दिया कि पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की फैसला गलत किया। कुलदीप ने आजम को बोल्ड कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी टिक कर खेलता नजर नहीं आया। पाक के पुछल्ले क्रम के बल्लेबाज फहीम अशरफ और मोहम्मद आमिर ने क्रमश: 21 और 18 रन बनाए। आमिर नॉट आउट रहे। भारत की ओर से केदार जाधव और भुवनेश्वर कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे। जाधव ने 9 ओवर में महज 23 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसमें उनका एक ओवर मेडन भी रहा। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 7 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसमें उन्होंने एक मेडन ओवर फेंका।

