Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो और सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इन दिनों इस क्रिकेट मैच को लेकर दोनों ही देशों के फैंस अपनी-अपनी टीम की जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसा ही दावा एक पाकिस्तानी फैंन ने किया है। दरअसल इस फैन ने एक वीडियो शेयर कर बुधवार को होने वाले मैच में पाकिस्तान की जीत का दावा किया है। इस वीडियो में एक हाथी पाकिस्तान की जीत का दावा करता नजर आ रहा है। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि सफारी पार्क, कराची में एक हाथी ने भारत के खिलाफ होने वाले मैच में पाकिस्तान की जीत की भविष्यवाणी की है।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पार्क के मैदान में एक तरफ पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज रखा है और दूसरी तरफ भारत का राष्ट्रीय ध्वज रखा हुआ है। तभी एक व्यक्ति हाथी के बाड़े का दरवाजा खोलता है, जिसमें से एक हाथी निकलकर दोनों राष्ट्रीय ध्वज में से पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज चुनता है। बहरहाल इस वीडियो पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं। कई लोगों ने इस तरह पाकिस्तान को विजेता घोषित करने को पक्षपातपूर्ण बताया है। बता दें कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान तो इस तरह जानवरों से भविष्यवाणी कराने का इतिहास रहा है। हर बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान कभी बिल्लियों, कभी ऑक्टोपस या किसी अन्य जानवर द्वारा विजेता की भविष्यवाणी करायी जाती है। हैरानी की बात ये है कि ऐसी भविष्यवाणियां कई बार सही साबित हुई हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान के इस हाथी की भविष्यवाणी किस हद तक सही साबित होती है।

Safari Park Karachi Elephant Predicted Pakistan victory against India today #PAKvIND #AsiaCup2018 pic.twitter.com/ODKc06eoDQ — ٰImran Siddique (@imransiddique89) September 19, 2018

दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। 2010 के बाद की बात करें तो इस दौरान दोनों टीमों के बीच पलड़ा भारत का भारी नजर आता है। इस दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच हार जीत का आंकड़ा 7-4 का है। 7 मैच भारत ने जीते हैं और 4 मैच पाकिस्तान ने। हांगकांग के खिलाफ बाहर बैठे जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के खिलाफ टीम में शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में युवा गेंदबाज खलील अहमद को बाहर बैठना पड़ सकता है। हांगकांग के खिलाफ खलील अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी और 3 विकेट चटकाए थे। हार्दिक पंड्या भी प्लेइंग इलेवन में स्थान बना सकते हैं। बहरहाल भारतीय टीम प्रबंधन को इस मैच के लिए टीम चुनने में काफी माथा-पच्ची करनी होगी।

