Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: एशिया कप में हांगकांग के खिलाफ डेब्यू मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले टीम इंडिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद सुर्खियों में हैं लेकिन एक खास बात और है जो सुर्खियों में इजाफा कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खलील ने अपने गुरु यानी कोच को दुबई आने से पहले एक टीवी उपहार में दी थी ताकि वह उसमें मैच देख सकें। मंगलवार को राजस्थान के टोंक में खलील के गुरु इमतियाज अली खान ने गिफ्ट में मिली टीवी पर चेले का जलवा देखा। मजे की बात यह है कि इमतियाज अली खान इस टीवी का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहे हैं कि इसके जरिये वह एक विश्लेषक की भूमिका निभाकर खलील को गेंदबाजी के गुर देते रहें। बुधवार (19 सितंबर) के भारत-पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मैच के लिए भी उन्होंने खलील को कुछ गुर दिए हैं।

HOT DEALS Apple iPhone 7 Plus 32 GB Black ₹ 59000 MRP ₹ 59000 -0% ₹0 Cashback Buy Now

Apple iPhone SE 32 GB Gold ₹ 19959 MRP ₹ 26000 -23% ₹0 Cashback Buy Now

इमतियाज अली खान ने मीडिया को बताया कि उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमान और इमाम-उल-हक के वीडियो टीवी पर देखकर उन्हें आउट करने की युकतियां सोची हैं जो उन्होंने पिछली दफा फोन पर खलील से बात करते हुए बताई दी थीं। इमतियाज ने बताया कि खलील बहुत आत्मविश्वासी हैं और अगर पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें खेलने का मौका दिया जाता है तो उम्मीद है कि वह फिर से अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

बता दें कि खलील ने एशिया कप के लिए दुबई जाने से पहले अपने कोच इमतियाज को एक बड़ी एलईडी टीवी भेंट की थी। इमतियाज ने बताया कि खेल शुरू होने से लेकर आखिर तक वह उसी टीवी से चिपके रहे और उनके लिए यह भावुक क्षण था। कस्बे में सबकी पसंद खलील को लेकर इंटरनेट पर भी लोगों ने खासी प्रतिक्रियाएं दीं। हांगकांग के खिलाफ टीम इंडिया के ग्यारह खिलाड़ियों में नाम घोषित होने के बाद करीब 3 घंटे तक खलील अहमद ट्विटर के टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग रहे। खलील डेब्यू मैच में 48 रन देकर हांगकांग के तीन विकेट झटकने में कामयाब रहे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App