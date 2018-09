Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: लंबे समय बाद एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के आमने-सामने आने पर सोशल मीडिया पर लोगों का खासा उत्साह देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स तरह-तरह के मीम्स आदि शेयर कर फिरकी लेते दिख रहे हैं। इन लोगों की प्रतिक्रियाएं पाठकों को पेट पकड़कर लोटपोट होने पर मजबूर कर सकती है। एक यूजर ने भारत बनान पाकिस्तान हैशटैग के साथ पाकिस्तान में टीवी के हालात बयां करती एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें टीवी लोहे की सलाखों में नजर आ रही है। बता दें कि पहले कई दफा ऐसे वीडियो वायरल होते रहे हैं जब टीम इंडिया के हाथों मैच हारने के बाद पाकिस्तान में टीवी सेट्स तोड़े जाते हुए देखे गए। एक यूजर ने भारत और पाकिस्तान के बीच मैच की अहमियत को एक मजेदार तस्वीर के जरिये बताने की कोशिश की, जिसमें दो लोग एक व्यस्त सड़क की जेबरा क्रॉसिंग पर सोफा डाले हुए और फैलकर टीवी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैप्शन लिखा है, ”यह पाकिस्तान बनाम भारत मुकाबला है इसलिए एक गेंद भी नहीं छोड़ सकते हैं।”

एक यूजर ने फिल्म बाहुबली के एक सीन के जरिये भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में फैंस की स्थिति को बयां करने की कोशिश की है। एक यूजर ने विराट कोहली और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर की एक तस्वीर ट्वीट की जिस पर लिखकर कोहली को यह कहते हुए दर्शाया गया है, ”आमिर भाई रोहित बच्चा है, हाथ हल्का रखना।” बता दें कि टीम इंडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इससे पहले पिछले वर्ष चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ी थीं जहां पाकिस्तान ने बाजी मारी थी।

Conditions of TV in Pakistan #INDvPAK pic.twitter.com/YqVo009lnE — R A T N I $ H (@LoyalSachinFan) September 19, 2018

एशिया कप में आमने-सामने आने वाली भारत और पाकिसान की टीमें कुछ इस प्रकार हैं- भारत : रोहित शर्मा (कप्तान), शिखर धवन (उपकप्तान), लोकेश राहुल, अंबाती रायडू, मनीष पांडे, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, शार्दूल ठाकुर और खलील अहमद।

पाकिस्तान : सरफराज अहमद (कप्तान), आसिफ अली, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमन, हारिश सोहेल, हसन अली, इमाम उल हक, जुनैद खान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, शान मसूद, शोएब मलिक, उस्मान खान।

