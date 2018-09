दुबई इंटरनेशल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे एशिया कप के मुकाबले में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या गिर पड़े। अचानक मैदान पर गिरने से पांड्या को इस कदर चोट लगी कि उन्हें तुरंत स्ट्रेचर के जरिये मैदान से बाहर ले जाया गया। पांड्या गेंदबाजी करते हुए अचानक कैसे गिर पड़े, फिलहाल वजह पता नहीं चल पाई है। पांड्या अठारहवें ओवर की पांचवीं गेंद फेंक रहे थे जब वह गिरे। पांड्या को तेज गेंदबाद खलील अहमद की जगह टीम में शामिल किया गया था। खलील अहमद ने हांगकांग खिलाफ अपने डेब्यू मैच में शानदार गेंदबाजी की प्रदर्शन किया था।

बता दें कि पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने अपने दूसरे मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमों ने अपने-अपने पहले मैच में हांगकांग को मात दे चुकी हैं। दोनों टीमें पहले से ही अगले दौर में जगह बना चुकी हैं। टीम इंडिया ने शार्दूल ठाकुर को भी बाहर बैठाया है और उनकी जगह जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया है।

