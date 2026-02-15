भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा का यह पहला टी20 वर्ल्ड कप है लेकिन अभी तक उनके लिए सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। वह अपने पहले दोनों मैचों में खाता नहीं खोल पाए। इससे पहले उनके पेट में इनफेक्शन हुआ, वह अस्पताल में भर्ती हुए और अब वह लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप में डक पर आउट हुए। पाकिस्तान के खिलाफ वह चार गेंद पर खाता नहीं खोल पाए और सलमान आगा का शिकार बने।

अभिषेक शर्मा ने इससे पहले यूएसए के खिलाफ पहले मैच में अपना वर्ल्ड कप डेब्यू किया था। वहां वह गोल्डन डक पर आउट हो गए थे। इतना ही नहीं पिछली छह में चार पारियों में अभिषेक का खाता तक नहीं खुला है। तीन मौकों पर अभिषेक शर्मा गोल्डन डक पर भी आउट हुए हैं। इतना ही नहीं अपने पहले दोनों वर्ल्ड कप मैच में डक पर आउट होने के मामले में उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ है।

टी20 वर्ल्ड कप में नाम किया अनचाहा रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा अपने पहले दोनों टी20 वर्ल्ड कप के मैचों में डक पर आउट हुए हैं। इस मामले में वह लिस्ट के तीसरे खिलाड़ी हैं। दुनिया के तीन खिलाड़ी ही इस अनचाहे रिकॉर्ड की लिस्ट में हैं। इससे पहले आशीष नेहरा और बांग्लादेश के इमरुल कायस इस लिस्ट में मौजूद थे। अभिषेक वर्तमान में दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज हैं और उनके इस प्रदर्शन से फैंस बिल्कुल निराश होंगे।

पिछली 6 में चार पारियों में डक पर आउट

अभिषेक शर्मा ने पिछले कुछ मैचों से निराश किया है। उन्होंने छह पारियों में सिर्फ 98 रन ही बनाए हैं। उन्होंने एक अर्धशतक लगाया है और चार बार वह डक पर आउट हुए हैं। अभिषेक शर्मा ने चार डक में तीन बार पहली गेंद यानी गोल्डन डक पर ही अपना विकेट गंवाया है। अभिषेक की पिछली 6 पारियां 0,0, 30, 0, 68 नाबाद, 0 की हैं।

