भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने 28 गेंद पर तूफानी 61 रन बनाए। इस पारी में अभिषेक ने 3 चौके और 7 छक्के लगाए। इसी के साथ उन्होंने 2026 में 100 टी20 छक्के और अपने करियर में 400 टी20 छक्के पूरे कर लिए। इतना ही नहीं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कुल 14 टी20 इंटरनेशनल छक्के लगाते हुए विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया।

अभिषेक शर्मा एक कैलेंडर ईयर में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। उन्होंने क्रिस गेल और डेवाल्ड ब्रेविस को पीछे छोड़ दिया। वहीं टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 छक्के लगाने के मामले में भी अभिषेक ने क्रिस गेल और दिग्गज कीरोन पोलार्ड जैसे खिलाड़ियों को पछाड़ दिया। इन दोनों मामलों में आंद्रे रसेल नंबर 1 पर काबिज हैं।

अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली को छोड़ा पीछे

पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में कुल 11 छक्के लगाते हुए विराट कोहली नंबर 1 भारतीय थे। अब अभिषेक शर्मा ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कुल 14 टी20 इंटरनेशनल छक्के लगा लिए हैं। इतना ही नहीं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में अपने गुरु युवराज सिंह की बराबरी की है।

पाकिस्तान के खिलाफ एक T20I पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय

7 छक्के: युवराज सिंह, अहमदाबाद, 2012

युवराज सिंह, अहमदाबाद, 2012 7 छक्के: अभिषेक शर्मा, निशिन, 2026

अभिषेक शर्मा, निशिन, 2026 5 छक्के: अभिषेक शर्मा, दुबई, 2025

एक कैलेंडर ईयर में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज (सबसे कम गेंद)

589 गेंद: आंद्रे रसेल (2019)

आंद्रे रसेल (2019) 651 गेंद: अभिषेक शर्मा (2026)

अभिषेक शर्मा (2026) 653 गेंद: डेवाल्ड ब्रेविस (2025)

डेवाल्ड ब्रेविस (2025) 724 गेंद: क्रिस गेल (2016)

क्रिस गेल (2016) 728 गेंद: करनबीर सिंह (2025)

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज (सबसे कम गेंद)

3027 गेंद: आंद्रे रसेल

आंद्रे रसेल 3513 गेंद: अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा 3557 गेंद: क्रिस गेल

क्रिस गेल 3803 गेंद: टिम डेविड

टिम डेविड 3944 गेंद: कीरोन पोलार्ड

कीरोन पोलार्ड 4045 गेंद: निकोलस पूरन

निकोलस पूरन 4072 गेंद: एविन लुईस

वैभव सूर्यवंशी का फाइनल में नहीं चला बल्ला, विकेट लेने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाज ने चिढ़ाया; अभिषेक शर्मा ने लिया बदला

पाकिस्तान के खिलाफ एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी 9 गेंद पर सिर्फ 15 रन ही बना पाए। सईम अयूब ने उनका विकेट तो लिया लेकिन उसके बाद ऐसी हरकत की जिसके बाद भारतीय फैंस का गुस्सा सोशल मीडिया पर उमड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

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