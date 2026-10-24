वैभव सूर्यवंशी को जब वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू टी20आई सीरीज में मौका नहीं दिया गया था तब मांग हो रही थी कि उन्हें कुछ मैचों में मौका दिया जाना चाहिए था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा था कि आप किसी बल्लेबाज को बेंच पर बिठाकर तैयार नहीं कर सकते। आपको उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाने के लिए तैयार करना होगा, लेकिन जब न्यूजीलैंड में उन्हें मौका मिला तो वो कुछ नहीं कर पाए और अपनी पहली ही परीक्षा में फेल हो गए।

वैभव नहीं छू पाए दहाई का आंकड़ा

कीवी टीम के खिलाफ पहले मैच में के दौरान इशान किशन चोटिल हो गए थे और उनकी जगह भारतीय टीम में दूसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया। दूसरे मैच में टॉस के दौरान भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने साफ कर दिया था कि इस मैच में वैभव ओपन नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर बैटिंग करेंगे और ऐसा ही हुआ। भारत के लिए दूसरे मैच में पारी की शुरुआत संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने की, लेकिन संजू 14 रन बनाकर आउट हो गए जब भारत का स्कोर 40 रन था।

तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए वैभव आए जिनके पास एक शानदार मौका था कि वो टीम को जीत तक लेकर जाते और वो इस कैलिबर के बैटर भी हैं, लेकिन मैदान पर उतरने के साथ ही रन बनाने के लिए साफ तौर पर संघर्ष करते हुए नजर आए। वैभव ने इस मैच में 8 गेंदों का सामना किया और इस पर उन्होंने 4 रन बनाए। वैभव का स्ट्राइक रेट इस मैच में 50.00 का रहा। इस मैच में के लिए पिच ऐसी थी कि जहां रन बनाना आसान नहीं था लेकिन ये बात वैभव को भी पता होगी और उन्हें रुककर खेलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं दिखाया।

क्या वैभव को तीसरे नंबर पर भेजकर हुई गलती

अब सवाल ये है कि क्या वैभव को तीसरे नंबर पर भेजकर भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कोई गलती की तो इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। बतौर ओपनर जब संजू और अभिषेक लगातार अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें छेड़ना सबसे बड़ी गलती होती। वैभव को इस मैच में प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई थी और उन्हें पता था कि उन्हें तीसरे नंबर पर इशान किशन की जगह ही खेलना है और उन्हें ये बात पहले ही बता दी गई होगी। यानी वैभव को इस स्थिति का पता था और ये उनकी गलती थी कि वो अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए।

उन्होंने ना कॉल उठाया, ना मैसेज का जवाब दिया; अमित मिश्रा ने कोहली पर लगाया इंटरनेशनल करियर को बर्बाद करने का आरोप

अमित मिश्रा ने बताया कि बताया कि उस समय पूर्व भारतीय कप्तान ने उन्हें झूठी उम्मीदें दी थीं और उन्होंने जब उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)