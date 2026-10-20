भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 22 अक्टूबर 2026 से होने जा रहा है। इस सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड की भी घोषणा हो चुकी है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उतरने वाली 16 सदस्यीय भारतीय टीम में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा समेत 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार न्यूजीलैंड में टी20 इंटरनेशनल खेल सकते हैं।

वहीं मौजूदा स्क्वाड में सिर्फ कप्तान श्रेयस अय्यर के पास ही न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने का अनुभव है। वहीं उनके बाद शिवम दुबे, संजू सैमसन, इशान किशन, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ही मौजूदा स्क्वाड के ऐसे खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड में इससे पहले टी20 इंटरनेशनल खेले हैं।

न्यूजीलैंड दौरे पर कौन-कौन से खिलाड़ी पहली बार खेलेंगे टी20?

श्रेयस अय्यर का बतौर कप्तान यह पहला न्यूजीलैंड दौरा होगा। वहीं टीम में 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक एक भी टी20 मुकाबला न्यूजीलैंड की सरजमीं पर नहीं खेला है। भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा, 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, उपकप्तान तिलक वर्मा, सीनियर खिलाड़ी अक्षर पटेल ने अब तक न्यूजीलैंड में एक भी टी20 इंटरनेशनल नहीं खेला है।

वहीं नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, प्रिंस यादव, मयंक यादव और स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी पहली बार न्यूजीलैंड में टी20 मैच खेलते नजर आ सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी।

न्यूजीलैंड में कैसा है अय्यर, इशान, सैमसन का रिकॉर्ड?

श्रेयस अय्यर: भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर मौजूदा स्क्वाड में न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल खेलने वाले खिलाड़ी हैं। अय्यर ने यहां सात मैच खेलते हुए 7 पारियों में 166 रन बनाए हैं। 58 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है।

इशान किशन: आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाज इशान किशन ने न्यूजीलैंड की सरजमीं पर सिर्फ दो टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। उनके नाम यहां 2 पारियों में सिर्फ 46 रन दर्ज हैं और 36 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है।

संजू सैमसन: संजू सैमसन ने भी कीवी टीम की धरती पर सिर्फ 2 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले और 2 पारियों में सिर्फ 10 रन बनाए। 8 रन यहां उनका सर्वोच्च स्कोर रहा। इन तीनों के अलावा शिवम दुबे ने भी न्यूजीलैंड में 5 टी20 इंटरनेशनल खेले और 5 पारियों में 41 रन बनाए।

न्यूजीलैंड में कैसा है भुवनेश्वर, अर्शदीप, कुलदीप का रिकॉर्ड?

भारतीय टीम में चार साल बाद वापसी करने वाले भुवी ने आखिरी मैच भी न्यूजीलैंड में ही खेला था। उन्होंने यहां पांच मैचों में 4 विकेट झटके हैं। वहीं अर्शदीप सिंह की बात करें तो उन्होंने सिर्फ दो मैच खेलकर ही न्यूजीलैंड में 4 टी20 इंटरनेशनल विकेट झटके हैं। इसके अलावा कुलदीप यादव भी इस टीम का हिस्सा हैं और उन्होंने यहां सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल खेला है और 2 विकेट झटके हैं। शिवम दुबे ने गेंदबाजी में भी न्यूजीलैंड की सरजमीं पर पांच पारियों में 2 विकेट लिए हैं।

न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारत का टी20 स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव।

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